Usar jeans somente aos 20 ? Mulheres de 50 anos se recusam a deixar de usar a peça; veja os melhores jeans para elas

Os jeans são uma peça icônica e confortável que acompanha todas as mulheres do mundo. Em 2020, a designer de moda, Carolina Herrera, surpreendeu muitas com suas declarações sobre essa famosa peça de vestuário e disse que, depois dos 40 anos, eles devem desaparecer do guarda-roupa das mulheres.

A designer venezuelana diz que os jeans “são para pessoas jovens”, e acrescenta que se você quiser se sentir confortável e já tiver 40 você deveria optar por calças de alfaiataria porque elas são mais confortáveis e elegantes.

Mas a maioria das mulheres se recusa a abandonar os jeans, pois combinam com tudo, são versáteis, confortáveis, frescos e tiram qualquer uma de uma situação de difícil escolha de um look.

Sim ao jeans em mulheres de 50 anos

Os especialistas da moda discordam de Carolina Herrera e garantem que os jeans devem ser uma peça indispensável para uma infinidade de cenários, pois o tempo é sábio e confirmou que, com os acessórios certos, um estilo com jeans pode parecer tão bom ou melhor do que um vestido para as mulheres de 50 anos.

Jennifer Lopez, com 52 anos, não deixa de lado seus jeans, e mostra que sim, há vida para todos os tipos de silhuetas de calças aos 50 anos e além disso, a chave está em encontrar a fórmula para combinar os jeans de maneira que acrescentem pontos aos seus looks.

Em Nova Mulher mostramos a você quais são os jeans que ficam bem e que não podem faltar aos seus 50 anos:

Jeans bootcut

Poucas peças vestem melhor em qualquer idade do que um jeans de corte bootcut combinado com botinas ou botas.

O corte destas calças favorece o desenho do corpo e é sinônimo de elegância e dificilmente fará uma mulher de 50 anos parecer desalinhada, especialmente se for combinado com um blazer, casaco de veludo ou casaco num tom neutro.

Jeans flare

O simples detalhe da bota coberta estiliza o corpo e é o motivo pelo qual muitas pessoas costumam usar esse modelo de calças, pois não é necessário muito na parte superior do look, algo simples e clássico será suficiente para parecer muito bem, discreto, mas elegante.

Jeans Cigarrete

São da família dos jeans skinny e mom jeans, funcionam para estilos mais relaxados, mas isso não significa que eles não possam parecer espetaculares.

Eles podem ser favorecer o alongamento das pernas, se combinados com o calçado adequado.

Jeans skinny

Estas calças são um básico praticamente para qualquer idade, funcionam para looks muito informais e para outros mais sofisticados e Jennifer Lopez tem sido a sua maior expoente ao andar pelas ruas com um skinny que a faz parecer mais espetacular do que nunca.