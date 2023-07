Será que seu quarto está morto? Saiba o que fazer para mudar essa situação

É normal ter períodos no relacionamento em que a intimidade e a vida sexual não parece estar tão viva quanto antes e o quarto do casal se torna “morto” de alguma forma. No entanto, uma especialista explicou como pequenos passos podem mudar essa situação.

De acordo com o Metro Reino Unido, se o casal não passa por problemas mais sérios, alguns truques podem ser aplicados para reviver a chama entre quatro paredes.

A especialista em relacionamento e autora Lucy Beresford disse que, antes de qualquer coisa, as conversas honestas são importantes.

“A quantidade certa de sexo é diferente para cada casal, então comece conversando sobre a situação atual para descobrir como seu parceiro se sente e exponha suas próprias necessidades gentilmente. Certifique-se de ter essas conversas quando ambos tiverem tempo para dar espaço um ao outro para expressar suas necessidades e ouvir um ao outro, e manter o foco positivo e sem julgamento ou culpa.

Para ela, é importante explorar as causas disso para entender um problema que nem sempre pode ser de cunho sexual, se não que por falta de tempo, apoio ou distanciamento por conta da rotina.

“Use frases ‘eu’ (”Eu adorei quando...”) em vez de frases “você” (‘você nunca/sempre...’). Isso pode ajudar a evitar que seu parceiro se sinta atacado ou culpado”, explica.

Lucy menciona que acordos mais formais também podem funcionar, como por exemplo, fazer uma promessa de sempre se beijar antes de um de vocês sair de casa ou voltar para casa, ou tirar uma noite para se concentrar apenas em olhar um para o outro, ou acariciar um ao outro.

É preciso não ficar obcecado e se concentrar só em ter uma relação sexual. A melhor atitude é relaxar e se livrar da pressão de ter intimidade.

“É preciso dar passos de bebê enquanto vocês dois voltam ao ritmo da atividade sexual é mais importante do que ir direto para a intimidade total. O contato pele a pele, seja beijando, segurando a mão, massageando ou acariciando, tem um efeito extremamente benéfico no fortalecimento do vínculo de afeto, sem aumentar a expectativa de que tudo tem que ser sobre sexo”.

Para Lucy, o mais importante é se concentrar apenas em se divertir e ser íntimo sem a pressão de chegar logo nos “finalmentes”.

