Qual o melhor momento para cortar o cabelo de acordo com a fase lunar?

Uma das crenças populares da sociedade tem a ver com o corte de cabelo e as fases da lua. Algumas pessoas acreditam que o astro pode influenciar no crescimento do cabelo.

O cabelo se comporta de forma diferente em cada fase lunar

Pode ser uma crença popular ou uma realidade, mas seja qual for o caso, existe uma lista que contém os melhores momentos da fase da lua para cortar o cabelo, e também em que momento favorece a geração capilar.

Dependendo da fase lunar em que o satélite se encontrar, causará diferentes efeitos sobre o cabelo relacionados com o crescimento e aparência.

De acordo com a informação do blog oficial da Schwarzkopf, cortar o cabelo de acordo com as diferentes fases lunares garante um bom crescimento.

Lua nova: nesta fase, a lua não é visível, pois não está entre o sol e a terra, por isso não é recomendado cortar o cabelo durante estes dias. É considerado que, durante este estado, a lua pode danificar o cabelo e enfraquecer as fibras capilares.

Lua crescente: De acordo com os especialistas da Schwarzkopf, é o momento perfeito para cortar o cabelo, pois esta fase favorece o crescimento capilar. Nesses dias, a lua é visível, e é o instante ideal para cortar as pontas, pois elas crescerão mais fortes do que antes.

A lua crescente é a ideal para favorecer o crescimento do cabelo

Lua cheia: durante esta fase, a lua produz marés mais agitadas, por isso é recomendado cortar e tratar aqueles cabelos secos, maltratados e sem vida. Se estiver buscando por uma mudança radical, de morena para loira, ou de cabelo longo para curto, a lua cheia será a ideal.

Lua Minguante: o corpo e a mente mantêm o equilíbrio nesta fase, e é a melhor oportunidade para tratar cabelos danificados por químicas, tinturas ou descolorações. É também ideal para aqueles que têm muito cabelo ou volume e querem diminuir.

Outra vantagem da lua minguante é que é ideal para realizar cortes de cabelo curtos, estilo bob, pixie, buzz, pois facilita um crescimento capilar lento.