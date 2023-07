Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 7 a 9 de julho de 2023

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 7 a 9 de julho de 2023:

Áries

Fim de semana de reconciliação amorosa e muitas alegrias. Lembre-se que às vezes seu caráter faz com que você tenha momentos ruins, então aprenda a ser mais tolerante com as pessoas que te amam.

Será uma sexta-feira para estar com muito trabalho. Em breve terá uma viagem para descansar. Um amor do signo de Leão ou Capricórnio que será muito compatível pode chegar. Serão três dias de muitas mudanças radicais no seu jeito de ser.

Tenha cuidado ao tentar dar uma opinião, lembre-se que nem todos a recebem da melhor forma.

Touro

Procure purificar todo o negativo que o cerca e deixar rancores para trás, ainda mais no sentimental. Lembre-se que os taurinos são muito teimosos em seus relacionamentos amorosos que não dão certo, é melhor tomar decisões definitivas para ser melhor pessoalmente.

Saida de casa para curar sua mente de situações que não conseguirá controlar e relaxar, então deixe tudo fluir para que não lhe cause danos.

Chance positiva de trabalhar por conta própria e que começar aquele negócio que tanto deseja, lembre-se que o taurino sempre busca o bem-estar econômico e é a sua hora de alcançá-lo.

Gêmeos

Esvazie a mente de pensamentos negativos, porque isso vem prejudicando a sua vida. Esses três dias serão cheios de abundância e agradáveis surpresas.

Um amor que partiu voltará. Seu signo sofre muito no amor por ser muito controlador, então tente relaxar e curtir. Continue cuidando da saúde física, emocional e mental.

Você receberá a oportunidade de um novo negócio. Você encontrará alguém compatível para um compromisso formal.

Uma viagem. Tenha cuidado com seus gastos, tente não comprar itens desnecessários.

Câncer

Festas e comemorações. A sorte chegará com muita força e você deve se vestir com cores vivas e colocar muito perfume para que as boas energias do dinheiro fiquem com você.

Em questões de amor, você precisa entender que seu parceiro deve estar com você por amor, não por interesse e melhor procurar pessoas mais compatíveis com seus ideais de vida. Convite e uma viagem.

Leão

Sua energia positiva começará a crescer mais e é hora de colocar em prática tudo o que deseja para o bem-estar. Procure se reinventar em todos os sentidos para ter uma atitude melhor e um melhor desempenho no trabalho.

Você deve estar em paz com todos ao seu redor e ouvir a intuição. Um convite. Você deve ter cuidado com problemas de infecção de pele.

No amor, você continuará muito estável com seu parceiro e os solteiros conhecem alguém especial.

Virgem

Você viverá uma sexta-feira intensa. Lembre-se que deve administrar melhor o seu tempo para que depois não se sinta tão pressionado. Cuidado, no trabalho um colega está falando mal de você porque tem inveja.

Você sairá de todos os problemas econômicos que o cercaram e a sorte começará a mudar. Você tem que mover seus espelhos para que as energias não estagnem em sua casa.

No amor, você aprende a não ser tão rancoroso e um amor pode voltar para ficar.

Libra

Dias de muito trabalho e pressão, seu signo se encarrega de manter a ordem em seu local de trabalho, procure ter calma e fazer tudo com profissionalismo.

Você continuará com boa sorte em tudo relacionado ao dinheiro, é hora de construir um patrimônio. Às vezes você não controla a língua e tem problemas sem motivo, você deve pensar antes de agir ou falar e verá que coisas positivas virão para sua vida.

Seu signo é muito rancoroso e isso o afeta muito, aprenda a viver sem amarras. Não compre por ansiedade e evite problemas.

Escorpião

Fim de semana para estar com seu parceiro ou descansar em família. Aproveite a vida com naturalidade.

Você terá dias de muita paixão, você deve se preparar para viver a dois, esses três dias serão muito agradáveis. Cuidado com as traições de seus colegas de trabalho que se dizem seus amigos, você deve aprender a não falar tanto sobre seus assuntos pessoais.

Você recebe uma proposta. Você conserta algo. Você decide comprar roupas e sapatos, lembre-se que deve gastar o que tem de forma responsável.

Sagitário

No amor você deve aprender a não entrar em problemas e triângulos, pois isso levará a conflitos.

Dias de muito trabalho e para colocar os assuntos pessoais em ordem, você é o controlador do seu entorno e gosta da perfeição.

Uma oportunidade de trabalho que ajudará você a se sair muito bem financeiramente. A impulsividade nas ações e temperamento causam problemas. É melhor ser prudente com suas palavras e ações.

Neste dia 07 use um pouco de prata para proteção e passe muito perfume para que os caminhos da felicidade e prosperidade se abram em sua vida. Sempre busque o conhecimento e não tenha medo de se destacar.

Capricórnio

Sexta-feira com boas notícias e com muita compatibilidade com seu parceiro. Este dia 07 será mágico, então aproveite.

Você sempre busca o sucesso em tudo que faz e muitos invejam em sua vida. Proteja-se. Você deve tomar uma decisão pessoal em questão de estudos que farão você crescer.

No amor você não saberá por quem decidir, mas não deve se martirizar e conhecer pessoas fará com que você descubra quem é a pessoa ideal para sua vida amorosa. Apenas não engane ninguém.

Aquário

Você terá três dias de felicidade e abundância financeira. Não tenha medo de tomar decisões para mudar sua vida amorosa, porque você terá sucesso no que decidir e escolherá a pessoa ideal.

Final de semana de muitas ideias positivas e planejamento de negócios. O esforço no trabalho fará com que o dinheiro chegue até você e a abundância reine. Aproveite as oportunidades que aparecem em seu caminho.

Você recebe o convite para fazer uma viagem Cuidado com um amor do passado que pode falar mal de você; procure estar em paz com todos. Problemas legais resolvidos a seu favor. Convite para uma festa onde vai se divertir muito.

Peixes

Fim de semana inteiramente dedicado a você e sua saúde. É hora de se reinventar na vida pessoal para atrair coisas melhores.

Você tem uma proteção divina muito forte e isso o ajudará a tomar as decisões certas. Você terá uma surpresa que não esperava e que o deixará muito feliz com um novo amor. Cuidado com problemas de fofocas com colegas de trabalho.

Uma viagem surge para o final do mês. Você faz compras para sua casa, mas o melhor a fazer é administrar melhor seu dinheiro. Os solteiros terão dias de novos amores.

