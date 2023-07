Este é o modo como Leão, Virgem, Libra e Escorpião enfrentam o fim de semana, segundo o tarot

Mais uma semana terminando e o que acha de conferir qual a mensagem das cartas do tarot para os dois próximos dias do seu signo? Veja a seguir as revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Se está comprometido, Leão, este é o momento ideal para melhorar seu relacionamento e resolver algumas pendências antes que a situação se complique e isso acabe com a relação.

Além disso, você notará como sua intuição estará em alta neste novo dia, então aproveite e a utilize para tomar decisões.

Virgem

A semana acabou, Virgem, pelo menos a profissional, e as cartas do tarot reforçam que esse é o momento no qual você deve se desconectar por completo e aproveitar este instante para pensar em outros campos de sua vida.

Libra

Você tem se sentido bastante cansado de viver o mesmo e este fim de semana será a oportunidade ideal para sair da monotonia e quem sabe conhecer pessoas novas. Caso se sinta à vontade, uma ótima alternativa também é fazer uma viagem.

Escorpião

O fim de semana será bastante positivo, Escorpião, com uma forte energia e o universo e os astros agindo a seu favor. Além disso, as surpresas podem aparecer, mas não se preocupe, pois não será nada que irá te prejudicar.

