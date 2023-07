Esta enorme esfera em Las Vegas será a nova sensação do ano em entretenimento, mas qual é sua função?

Vegas tem uma nova atração: a Esfera MSG (MSG Sphere), uma estrutura gigantesca para espetáculos que será lançada em setembro deste ano.

Sua imagem, especialmente à noite, impressiona. Em um determinado momento, quem não sabe o que é, pode pensar que o Sol caiu no meio do deserto.

A Esfera MSG, projetada pela empresa de arquitetura global Populous, mede 366 metros de altura, diâmetro e profundidade. Possui capacidade para 18 mil pessoas e uma tela de 51 metros com resolução de 16 K: a maior tela envolvente de resolução do mundo.

Populous também foi responsável por obras faraônicas como o Estádio Mercedes-Benz em Atlanta e o do Tottenham Hotspur em Londres.

A sua construção foi realizada pela AECOM, uma empresa multinacional de engenharia.

La Esfera MSG (MSG Sphere) Las Vegas

O projeto começou inicialmente como uma parceria entre a Madison Square Garden Company (MSG, daí o seu nome) e a Las Vegas Sands Corporation.

No entanto, em 2022, a Apollo Global Management comprou o Venetian e tornou-se o novo parceiro da MSG no projeto Sphere, substituindo o Las Vegas Sands.

Como parte da venda, a Vici Properties comprou o terreno abaixo do Venetian e da Esfera.

“Não há nada igual” à Esfera MSG, diz The Edge, do U2

A primeira apresentação a ser realizada na Esfera MSG será uma apresentação da banda U2, chamada U2: UV Achtung Baby Live at Sphere. Em seguida, receberá outros concertos e até mesmo lutas de boxe e artes marciais mistas.

“Não há nada igual”, diz The Edge, do U2, em um vídeo do Apple Music citado pela CNN. “Está a anos-luz de tudo o que há lá fora”.

Rich Claffey, diretor de operações da Esfera, concorda com ele,

"É absolutamente impressionante olhar para cima e ver o que você tem à sua frente. Eu estou no mundo do espetáculo há quase 40 anos e nunca vi nada assim. Não estou exagerando. É algo fora do comum”, afirmou Claffey.

De acordo com a CNN, o exterior da MSG Sphere será iluminado todos os dias e noites com animações e outras imagens. Em outubro e novembro pode se transformar numa gigantesca abóbora de Halloween, e em dezembro numa bola de neve.

Continuaremos maravilhados com cada imagem da enorme esfera que chegar.