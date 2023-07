Esses perfumes masculinos são BARATOS e IDÊNTICOS a IMPORTADOS caros

Muitos homens buscam por perfumes importados, contudo, colocar um desses no acervo não é algo tão fácil, já que esse tipo de fragrância costuma apresentar um valor bem elevado.

Para driblar isso e ainda se sentir cheiroso, algumas empresas se inspiram nestes aromas de outros países para criar sua própria fragrância.

É o caso dos aromas que você confere a seguir, que segundo o youtuber ‘Coloral’, do canal ‘Homem Cheiroso’, são os mais baratos e parecidos com importados caros.

CH Men Privé/Malbec X O Boticário

Em Malbec X, O Boticário traz uma fragrância quente, com aroma de couro. Possui uma potência intensa, combinando mais com eventos noturnos. Possui alta fixação.

As notas de topo são Folhas de Violeta, Yuzu, Toranja e Mandarina. As notas de coração são Cardamomo, Benjoim e Fator X e as notas de fundo são: Couro, Camurça, Âmbar e Patchouli.

Invictus Baco Rabanne/Ragnar Pocket Parfum

Um perfume amadeirado e aquático, que possui aroma bem próximo a Invictus.

No topo traz Toranja, Notas oceânicas e Tangerina, seguidas pelas notas de coração em Folha de Louro e Jasmin e no fundo Madeira Guaiac, Musgo de Carvalho, Patchouli ou Oriza e Ambargris.

Allure Home Sport Chanel/La Rive Absolute Sport

Allure Home Sport é um dos perfumes mais conhecidos de Chanel. Sua versão mais em conta é La Rive Absolute Sport, que traz um aroma cítrico, ideal para o dia-a-dia em climas mais quentes.

Na abertura apresenta Tangerina, Aldeídos, Laranja e Notas Marinhas. No coração Cedro, Pimenta e Neroli. e finaliza com Âmbar, Almíscar Branco, Baunilha, Fava Tonka, Vetiver e Resina de Elemi no fundo.

Haltane Parfums de Marly/Natura Essencial Oud

Não é um clone perfeito de Parfums de Marly, mas entrega bastante ao que propõe: uma fragrância potente e amadeirada.

As notas de topo são Cardamomo, Açafrão, Bergamota e Elemi. As notas de coração são Canela, Pralinê, Gerânio, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Bálsamo de Gurjan e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Copaíba, Patchouli, Sândalo, Cedro, Almíscar, Âmbar, Cashmeran, Abeto e Ambrocenide.

Bleu de Chanel/Luar Pocket Parfum

Notas de Topo são Limão Siciliano, Toranja, Pimenta Rosa, Bergamota, Coentro, Hortelã e Aldeidos, seguidas por nota de coração de Melão, Jasmim, Gengibre, Noz-moscada e Notas de fundo de Ládano, Patchouli, Sândalo, Cedro, Âmbar, Incenso e Madeira de Âmbar.

