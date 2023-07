Carolina Herrera e o biquíni que mulheres com mais de 40 anos não devem usar

Carolina Herrera é reconhecida mundialmente por centenas de conselhos de moda que ela deu às mulheres para se manterem elegantes com o passar dos anos, com a premissa de aceitar a idade e envelhecer da melhor forma possível. No entanto, essas dicas a tornaram uma das estilistas de moda mais polêmicas dos últimos tempos.

Carolina Herrera não aprova o uso de biquínis para mulheres com mais de 40 anos

E é que centenas de mulheres, dentro e fora do mundo do entretenimento, demonstraram que os limites impostos pela estilista venezuelana não são totalmente verdadeiros e que, apesar dos anos, continuam a quebrar as regras, usando jeans, camisas xadrez, cores que não são tons neutros, e até biquinis.

É assim que a famosa estilista de 84 anos voltou a falar para colocar os biquínis na sua lista negra, aqueles que foram usados com muito orgulho por celebridades como Shakira, Jennifer Lopez ou Salma Hayek. No entanto, Carolina Herrera recomenda que não os use se quiser ser uma mulher elegante.

Carolina Herrera: “é para as jovens”

Com a chegada da temporada de verão, muitas mulheres estão se apressando para ostentar seus corpos na praia, entre dieta e exercícios, algumas esperam ter uma figura espetacular, mas Carolina Herrera já desenhou uma linha divisória entre os biquínis e a elegância.

Carolina Herrera Getty Images: Anthony Del Mundo (Getty Images: Anthony Del Mundo)

Carolina Herrera afirma que uma mulher com mais de 40 anos não deveria usar aquela peça de roupa: “As minissaias são para jovens, assim como os biquínis. Eu deixei isso por volta dos 40 anos, começo dos 50. E eu não uso jeans porque eles são para pessoas jovens".

Por isso, o seu conselho ao usar essa peça é definitivo: apesar de parecer sensual, mulheres com mais de 40 anos não devem usar biquínis ou perderiam a sua elegância e glamour.