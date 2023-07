Assim é como Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes enfrentam o fim de semana, segundo o tarot

Mais uma semana terminando e o que acha de conferir qual a mensagem das cartas do tarot para os dois próximos dias do seu signo? Veja a seguir as revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Hora de se desconectar totalmente do trabalho, diferente do que vem fazendo nas últimas semanas, Sagitário. As cartas do tarot reforçam para que tire o tempo ideal para descansar e que aproveite este período para estar rodeado de pessoas que agreguem.

Capricórnio

Você se sentirá bastante reflexivo neste fim de semana, Capricórnio, e o tarot te lembra que é o período ideal para que se conecte mais com a espiritualidade.

Por fim, assim como indicado para outros signos, este é o momento de estar rodeado de amigos e ampliar suas conexões.

Aquário

Surpresas se aproximam da vida da pessoa de Aquário, mas não se preocupe, pois não se trata de algo negativo. Além disso, as cartas lembram a extrema necessidade de tirar um tempo para fazer aquilo que gosta e descansar.

Peixes

As coisas tendem a se esclarecer neste fim de semana, Peixes, e agora depende também de você como encarará tais informações. Tome cuidado apenas para não agir por impulso e para isso será necessário que conte ao máximo com sua intuição.

