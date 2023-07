A Terra estabeleceu um novo recorde do dia mais quente da história: o que vem agora?

A Terra atingiu um marco preocupante ao registrar os dois dias mais quentes na história recente. De acordo com um relatório da New Scientist, a temperatura média global a dois metros acima da superfície terrestre atingiu uma média de 17,18 graus Celsius em 4 de julho, quebrando o último recorde estabelecido no dia anterior.

Este novo recorde supera a marca anterior de 17,01 graus Celsius, o que indica que os dois dias consecutivos se tornaram os mais quentes já registrados na Terra. Antes disso, a temperatura média global mais alta era de 16,92 graus Celsius.

Com informações da BGR, analisamos o que pode vir agora para o nosso planeta em termos de mudança climática.

O que acontecerá com a Terra?

A consequência de ter dois dias consecutivos de recorde de calor é uma clara indicação de que as advertências dos cientistas sobre a mudança climática devem ser levadas a sério.

Alguns estudos até mesmo alertaram sobre a possibilidade de serem criados ciclos mortais de desastre climático nos próximos 15 anos, o que traria mudanças drásticas ao nosso mundo, como o aumento do nível do mar e a perda de importantes florestas, além de outros eventos catastróficos consecutivos.

Gráfico

A temperatura foi registrada e compartilhada pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, na sigla em inglês) e coletada pela Universidade do Maine. Um gráfico elaborado mostra claramente como a temperatura média global aumentou ao longo dos anos, culminando no novo recorde estabelecido em 4 de julho. Se essas altas temperaturas continuarem, espera-se que os problemas climáticos se intensifiquem ainda mais.

É alarmante presenciar este evento recorde, e é crucial que surjam e sejam implementadas ideias inovadoras para combater o aquecimento global e, possivelmente, reverter em certa medida os efeitos das mudanças climáticas. Isso ajudaria a preservar as plataformas de gelo-chave e evitar um aumento catastrófico do nível do mar.