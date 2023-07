Relacionamento: 4 formas potencializar a intimidade e o amor com o parceiro amoroso

Durante a jornada no compromisso amoroso, é possível lidar com rupturas e complexidades no decorrer ao impulsionar a intimidade e o amor estabelecido no relacionamento. É necessário construir algumas bases para que tais elementos persistam e sejam solidificados.

Quanto mais recursos utilizados a favor do casal, mais duradouro e saudável a dinâmica poderá ser. Com o amor, respeito e responsabilidade afetiva, é possível dizer que é já se trata de uma boa base para potencializar a intimidade e a amorosidade na relação.

Ao portal Psychology Today, o terapeuta John Amodeo trouxe quatro bases potentes para aprofundar tais elementos com o parceiro amoroso. Confira quais são:

1. Esteja sintonizado e presente

John Amoedo explica que, embora seja necessário estar em sintonia com suas próprias necessidades, relacionamentos não são apenas sobre os ganhos, mas também sobre as entregas.

“Ver e estar presente para os outros significa sintonizar-se com seus sentimentos e necessidades. Isso requer cultivar a arte de ouvir profundamente - tanto para suas necessidades expressas, não expressas ou mal expressas”, diz.

2. Seja responsivo

Ainda manifestando sintonia, é importante dar o que seu parceiro precisa, mas sem que isso te sobrecarregue ou te prejudique.

“Se nosso parceiro nos pede para ser um pouco mais organizados, ajudar com as crianças ou ser mais gentis ou afetuosos, podemos ouvir isso sem julgá-lo como sendo muito exigente, carente ou egoísta?”, reflete o especialista.

3. Comunicação autorreveladora

Comunicar suas necessidades e expressar seus sentimentos acaba criando um campo seguro de vulnerabilidade, podendo gerar mais conexão e confiança. “Comunicar os sentimentos mais profundos de nossos corações e nossos ternos anseios requer autoconsciência e coragem”, explica o terapeuta.

4. Pratique a autocalma

Existe um impulso raivoso quando não somos compreendidos pelo parceiro, podendo ser descontado no ataque ou em fuga para outros meios. No entanto, é necessário filtrar antes de agir.

Segundo o especialista, “à medida que cultivamos recursos internos, somos mais capazes de permanecer em nosso corpo e permanecer conectados a nós mesmos, em vez de atacar ou bloquear, o que aumenta os conflitos.”