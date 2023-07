Opinião feminina: esses são os perfumes masculinos mais sedutores

Gostar de um perfume é algo muito particular e é preciso sempre levar em conta o que mais te agrada. Contudo, na hora da sedução é preciso abrir mão de algumas exceções e optar por perfumes mais chamativos e sedutores, mesmo que essa não seja a sua preferência.

Para te ajudar na escolha das melhores fragrâncias masculina sedutoras, o canal ‘Higor Rabelo Perfumes’ traz uma opinião feminina com aqueles que mais se destacam. Confira”

Polo Blue Parfum - Ralph Lauren

As notas de topo são Mandarina, Pimenta Rosa e Cardamomo. As notas de coração são Sálvia Esclaréia, Lavanda, Vetiver e Jasmim e as notas de fundo são Carvalho, Olíbano e Patchouli.

Armani Code Eau de Parfum - Giorgio Armani

Este perfume leva notas de Lavanda, Limão e Bergamota. No coração possui Fava Tonka e no fundo Baunilha, Camurça, Almíscar e Cedro.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes masculinos RAROS que você precisa conhecer

Chrome Eau de Parfum - Azzaro

A nota de topo é Mandarina Verde. A nota de coração é Lavanda e a nota de fundo é Pinheiro.

Wanted - Azzaro

As notas de topo são Limão, Gengibre, Lavanda e Hortelã. As notas de coração são Maçã, Junípero ou zimbro, Cardamomo da Guatemala e Gerânio e as notas de fundo são Fava Tonka, Madeira de Âmbar e Vetiver do Haiti.

Armani Code Parfum - Giorgio Armani

Suas notas de topo são Bergamota e Folha de Bergamota. As notas de coração são Íris, Sálvia Esclaréia, Raíz de Orris e Aldeídos e o fundo traz Fava Tonka e Cedro.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Confira a coleção de perfumes importados da Ana Hickmann

⋅ Perfumes femininos QUE EXALAM MUITO e chamam atenção em qualquer estação

⋅ Perfumes masculinos atuais IMPORTADOS e com bom custo-benefício