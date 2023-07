Medicamento criado pela Inteligência Artificial começa seus testes em humanos

Estamos na era da Inteligência Artificial. Diariamente fazemos experimentos de entretenimento com imagens relacionadas à animação ou respostas de fatos curiosos do ChatGPT, enquanto os especialistas usam os mecanismos de aprendizagem automática para fabricar produtos capazes de curar doenças, como este medicamento que gera controvérsia em todo o mundo.

Um medicamento criado completamente pela Inteligência Artificial passou pela segunda fase de ensaios clínicos e está pronto para começar a ser testado em humanos. É claro que ele tem acompanhamento de cientistas que observam detalhadamente os benefícios e contraindicações do medicamento.

De acordo com uma revisão do Infobae, o medicamento é chamado de INS018_055. Seu objetivo é tratar a fibrose pulmonar idiopática (FPI), uma doença crônica que afeta os pulmões. A empresa que o fabrica é a Insilico Medicine, com sede em Hong Kong.

Seu processo de fabricação foi feito através de algoritmos gerados pela Inteligência Artificial. Alex Zhavoronkov, fundador e CEO da Insilico Medicine, contou que eles decidiram abordar esta condição pulmonar devido à escassez de tratamentos eficazes, que apenas buscavam retardar o seu avanço e não eliminar a doença de forma definitiva.

"Esperamos obter os resultados da fase II do ensaio no próximo ano. Estamos otimistas de que este medicamento estará pronto para o mercado e chegará aos pacientes que podem se beneficiar dele nos próximos anos", disse Alex Zhavoronkov.

Não é a única doença que esta empresa quer tratar com medicamentos gerados pela Inteligência Artificial. Eles têm um contra o câncer; um “inibidor de USP1 para o tratamento de tumores sólidos”, que recentemente recebeu a aprovação da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos Estados Unidos, para o primeiro processo de ensaios clínicos.