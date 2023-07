As revelações desta quinta-feira (6) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião, segundo o tarot

Quinta-feira (6) chegou e nada melhor do que enfrentar mais um dia conferindo as mensagens das cartas do tarot para o seu signo, não é mesmo? Pensando nisso, trouxemos hoje as revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Hora de analisar seus sentimentos e relações, Leão, e para isso você deve se comunicar com os demais de maneira clara e sincera. Além disso, as cartas do tarot te convidam a buscar um equilíbrio maior entre sua vida profissional e pessoal.

Virgem

Rotina intensa é prevista para a quinta-feira (6) da pessoa de Virgem e embora todo este cenário, você deve buscar de alguma forma um momento para respirar e cuidar de si.

Por fim, o tarot alerta para que não se desespere, pois os problemas e empecilhos podem surgir, mas nada que você não possa enfrentar.

+ Aproveite a oportunidade e leia também:

Libra

Hora de se conectar com a sua intuição e tirar algumas ideias do papel, pois o universo e os astros estão ao seu lado conspirando para que tudo dê certo no final, Libra.

Por sua vez, as cartas apenas te aconselham a não se desesperar ou se preocupar com problemas que na verdade não são tão grandes quanto parecem.

Escorpião

Para Escorpião, as cartas alertam que este é um ótimo momento para traçar novos objetivos em sua vida e buscar oportunidades para crescer profissionalmente. Não permita que o medo siga te bloqueando. Confie mais em você e em sua intuição.

+ Siga lendo mais conteúdos de nosso portal: