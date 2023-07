Se a humanidade acabasse, como o planeta Terra se pareceria? Um especialista em urbanismo responde

Durante a pandemia de COVID-19, as cidades experimentaram uma desolação tremenda, nunca antes vista. A humanidade, confinada em suas casas, deixou espaço aberto para a natureza. Mas, o que aconteceria se finalmente a humanidade se extinguisse totalmente? Como a Terra se pareceria?

Esta dúvida foi respondida por Carlton Basmajian, professor associado de Planejamento Comunitário e Regional, e de Design Urbano. Basmajian pertence à Universidade Estadual de Iowa e escreveu um artigo para The Conversation, como parte da série Curious Kids.

De acordo com o especialista, “o primeiro sinal que se notaria não seria com os olhos, mas com os ouvidos”. “O mundo estaria em silêncio. E você perceberia quanto barulho as pessoas fazem”, afirma.

O céu pareceria mais limpo devido à falta de fumaça emitida pelos veículos e indústrias.

Se o cenário parece atraente, sem barulho ou poluição, então as coisas se tornarão simplesmente terríveis.

Não haverá água, uma vez que os sistemas requerem um bombeamento constante. Também não haverá eletricidade, pois as centrais de energia não terão manutenção. Ambas requerem atividade humana.

As plantas crescerão sem limites, animais aparecerão nas cidades e farão ali seus territ, desde os pequenos até os maiores.

O que aconteceria com as construções se a humanidade se extinguisse?

A Terra sem a Humanidade Segundo a Inteligência Artificial

Todas as construções manterão a mesma aparência por décadas, talvez séculos, mas começarão a se desgastar com o passar do tempo e cair. Se ainda houver terremotos, isso acelerará a sua destruição.

Sem a ação humana, as pontes de metal se oxidarão, mas as de cimento durarão mais, mas não para sempre. Em algum momento no futuro toda a indicação de que houve uma grande civilização neste planeta desapareceria e poderia, talvez, ser desenterrada no futuro por um explorador de outro planeta na forma de fósseis.

A Terra sem a Humanidade Segundo a Inteligência Artificial

“O repentino desaparecimento da humanidade”, observa o professor Basmajian, “revelaria algo sobre a forma como tratamos a Terra. Mas também nos mostraria que o mundo que temos hoje não pode sobreviver sem nós, e que nós não podemos sobreviver se não nos preocuparmos com ele.

“Para que a civilização continue funcionando, como qualquer outra coisa, ela precisa de manutenção constante”, encerra o especialista em urbanismo. E para isso é necessária a humanidade.