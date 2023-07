Os signos que são lembrados, mesmo por quem não quer

Alguns signos são de personalidades e atitudes marcantes, o que os fazem ficar na memória de quem divide a vida com eles mesmo após um distanciamento.

Confira quais são:

Escorpião

Além de carregar o mistério e a intensidade de quem vive com sentimentos genuínos borbulhando, o escorpiano usa sua profundidade para mostrar que não é alguém fácil de ser em encontrado. Além do poder de atração, ele é marcante pela sede que tem de dividir experiências que são únicas e inesquecíveis, sem pensar tanto assim nas consequências quando deixa o coração guiar.

Leão

O leonino tem uma personalidade forte e que marca, mas ele também é capaz de deixar sua lembrança devido a gestos e detalhes que só podem ser encontrados em seu grande coração. Esse signo tem sentimentos intensos e que fazem a vida parecer um filme em certas ocasiões, pois escrevem sua história como se ela fosse uma grande obra. É difícil que seu peito aberto, generoso e audaz não fique gravado na memória, mesmo após alguma decepção.

Aquário

O aquariano é livre e irreverente, o que faz sua personalidade ser autêntica assim como suas atitudes e sentimentos. Eles causam impressões marcantes, mas também podem impressionar ao inserir o outro em um mundo, opiniões e vivencias que não foram vistas antes. Mesmo quando partem, é difícil se desfazer das transformações deixadas por sua presença.

Peixes

O pisciano tende a agir com uma intuição marcante, como se ele já conhecesse de outras vidas e fosse capaz de encantar novamente ou mexer com os sentimentos de forma profunda. Mesmo quando as coisas não terminam bem, ele deixa uma marca que sempre será lembrada em detalhes, palavras e situações que nem sempre se repetem com os outros.

