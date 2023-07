Moda: 6 novas maneiras de usar seus vestidos com botas neste inverno

Não há nada que amamos mais do que uma fórmula de roupa aconchegante que nos mantenha aquecidas e que tenha uma aparência chique. Um visual certo para apostar para usar e acertar, por exemplo, são os vestidos com meia-calça e botas. A combinação simples torna uma maneira fácil de combinar suas peças de clima quente com itens de inverno sem esforço.

Por isso, com os dias mais frios chegando, vamos destacar algumas maneiras legais e novas de usar seus vestidos favoritos com meia-calça e botas. Alguns funcionam para temperaturas não muito frias (como os dias ensolarados do inverno), enquanto outros são mais reservados para dias mais frios de inverno. Não importa como esteja o dia lá fora, garantimos que você encontrará algumas inspirações fáceis de looks.

6 maneiras de usar seus vestidos com botas neste inverno

Combine um vestido maxi de onça com um trench coat para trazer ainda mais elegância ao look e complete com botas com cores quentes, como vermelho para dar ainda mais estilo ao visual.

Você não pode obter uma combinação melhor do que um sofisticado vestido de malha combinado com botas de cano alto. Eleve nos detalhes, como uma opção com gola alta, uma vestilo longo ou tecido canelado.

Botas coturno trazem um visual mais moderno ao vestido de seda. Complete com uma blusa de manga longa por baixo do vestido, uma toca e casaco se estiver muito frio. As camadas desse look deixam ele ainda mais interessante.

Mude seu jogo de meia-calça e opte por uma estampa sutil, mas divertida, para combinar com um vestido, casaco e botas.

Botas nudes acima do joelho são a escolha perfeita quando combinadas com um minivestido elegante.

Opte por muitas camadas legais em estampas mistas para adicionar interesse ao seu conjunto de botas e vestido.

