Horóscopo dos anjos: Conselho para iluminar a semana de cada signo do zodíaco

Os anjos e arcanjos podem se manifestar de várias formas e em vários momentos! Abra seu coração para receber essa energia e conselhos que ajudam a iluminar seu caminho.

Confira a mensagem que seu signo recebe dos anjos a seguir:

Áries - Arcanjo Muriel

Não pare porque eles dizem que algo é bom ou ruim. Você tem critérios próprios e uma intuição muito aguçada para tomar decisões e caminhar rumo ao sucesso. Esse arcanjo o ajudará a receber proteção e alcançar a harmonia que você precisa.

Touro - Arcanjo Zachariel

Se você se sentir bem consigo mesmo, ninguém poderá impedi-lo de alcançar o sucesso. A sua experiência te leva a ter o poder de mudar o que não te deixa seguir em frente.

Gêmeos - Arcanjo Suriel

Não seja o medo que o impeça de tomar essa oportunidade em suas mãos. Você é capaz desse desafio e muito mais, então não perca essa oportunidade e siga em frente. Esse arcanjo irá ajudá-lo a curar seu espírito e lhe dar força quando você precisar.

Câncer - Arcanjo Zadkiel

Comece amando a si mesmo e apreciando tudo ao seu redor. Se você cometer erros, levante-se e corrija-os. As pessoas que são bem-sucedidas hoje enfrentaram muitos obstáculos e tiveram sucesso ao superar.

Leão - Arcanjo Orifel

Se você se sente particularmente sozinho neste momento, com problemas sérios nos quais não consegue encontrar uma saída para resolvê-los, vai encontrar a força para continuar. Fique atento para encontrar as palavras certas que o ajudarão a encontrar a solução.

Virgem - Arcanjo Miguel

Você está em um momento sentimental de grande estabilidade e equilíbrio que permitirá a consolidação de um compromisso e de um futuro que promete ser lindo. Esse arcanjo irá acompanhá-lo para chegar a esse momento mágico da vida e irá conectá-lo para encontrar harmonia e paz.

Libra - Arcanjo Gamaliel

Os caminhos profissionais nos quais você se sentia preso se abrem para você, as bênçãos vêm graças ao seu esforço e ao comprometimento que você colocou em seu objetivo.

Escorpião - Arcanjo Jofiel

Liberte-se de vez de uma situação que o prendia, angustiava e não o deixava seguir em frente. A justiça foi feita e agora você tem o caminho aberto para construir sua vida do zero, acompanhado sempre da sabedoria de aprender com seus erros.

Sagitário - Arcanjo Rafael

Você está prestes a embarcar em uma nova aventura em sua vida profissional que exige toda a sua força e inteligência para se destacar. Permita que a luz divina ilumine seu caminho e lhe dar coragem para enfrentar o desconhecido.

Capricórnio - Arcanjo Sabrael

Você está prestes a concluir uma etapa que exigiu muito esforço e firmeza. As oportunidades surgem para você decidir a direção que quer dar ao seu futuro. Esse arcanjo abrirá caminho para facilitar a harmonia e a paz.

Aquário - Arcanjo Fanuel

Você precisa mais do que nunca de paz e tranquilidade para curar o coração ferido. Não deixe o passado voltar. Supere essa adversidade e deixe esse arcanjo o proteger das dificuldades.

Peixes - Arcanjo Kafziel

As coisas que precisam ser resolvidas para seguir em frente e também precisam de planejamento, esforço e dedicação. Esse arcanjo abre caminho para você com sua luz para não perder mais tempo e oportunidades.

