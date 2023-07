Está preocupada com as rugas? Confira esses 5 exercícios de ioga facial para reduzi-las

Você sabia que fazer exercícios faciais de yoga funciona e muito para prevenir rugas? Como assim? Nós temos 43 músculos na face, simétricos e assimétricos e, como todo músculo, é importante exercitá-los para prevenir os sinais da idade.

Foi aí que surgiu o ioga facial, uma série de exercícios para estimular a pele, com atividades para o rosto e o pescoço.

5 exercícios de ioga facial para reduzir rugas

Rugas entre as sobrancelhas

Com os dedos indicadores dobrados, marque o centro da testa, começando entre as sobrancelhas, traga os dedos para cima e depois para fora, terminando nas têmporas. Este exercício irá ajudá-la a diminuir as linhas que são feitas por franzir a testa.

Arcos nasolabiais

Sabe essa dobra que temos da direção do nariz até a boca? Esses são os arcos nasolabiais. Coloque a mão nas dobras nasolabiais com os dedos apontando para baixo e comece a mover as pontas dos dedos sobre elas no sentido ascendente, faça-o rapidamente, mas suavemente e comece a ver como elas diminuem.

Rugas na testa

Coloque as pontas dos dedos nas sobrancelhas e, com a testa não enrugada, levante a mão com uma leve pressão e sem tirar os dedos. Ao chegar na raiz do cabelo, aproveite para fazer uma massagem suave.

Para levantar a pálpebra

Coloque as pontas dos dedos indicadores em uma das sobrancelhas e massageie para cima com movimentos rápidos. Comece na ponta das sobrancelhas e suba pelo arco até chegar ao interior.

Nariz e boca

Os exercícios de ioga facial também podem ajudar modelar o nariz e até dar volume aos lábios. Para isso, basta fazer beliscões suaves para cima na ponta do nariz e, quanto à boca, faça a típica “boca de pato” e esmague-a suavemente com o dedo indicador e o polegar.

O resultado, claramente não é da noite para o dia. Mantenha uma rotina diária e verá o resultado em poucas semanas.

