Esta a forma como Áries, Touro, Gêmeos e Câncer enfrentam o futuro até o domingo (9), segundo o tarot

Curioso para saber o que pode acontecer no futuro próximo tendo como base as revelações das cartas do tarot para o seu signo? Então, veja a seguir a mensagem para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até o domingo (9).

Áries

A confiança é um de seus pontos mais fortes, Áries, mas as cartas alertam para que tenha cuidado com pessoas que conheça nos próximos dias, porque a traição pode vir de onde você menos espera.

Mas, como nem tudo é negativo, oportunidades podem surgir em sua vida até o próximo domingo (9) e é hora de aproveitá-las.

Touro

As cartas do tarot revelam que há algo que está te incomodando, Touro, e os próximos dias serão cruciais para que possa se abrir sobre o tema e tirar qualquer dúvida. Lembre-se de utilizar a intuição para tomar qualquer decisão.

Por fim, há um conselho importante: não descuide de seu companheiro, pois isso pode prejudicar muito seu relacionamento.

Gêmeos

Depois de tempos intensos, o tarot revela que Gêmeos terá dias de respiros até o próximo domingo (9) e você deve aproveitá-los.

Por fim, o único conselho que fica é: tome cuidado com a língua e não deixe vazar segredos que pessoas próximas confiaram em você para guardá-los.

Câncer

É preciso também aprender a dizer não, Câncer. Os seus próximos dias podem sair do controle e você pode se complicar bastante se resolver abraçar o mundo.

Por fim, o tarot alerta para que não tome nenhuma decisão por impulso.

