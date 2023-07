Conheça Vera Wang, uma estilista que aos 74 anos quebrou as regras da Carolina Herrera

Vera Wang completou 74 anos na última terça-feira, e a ícone da moda ainda se mantém como uma jovem e continua sendo aplaudida graças aos seus lindos vestidos de noiva que foram usados por famosos como Ariana Grande, Kim Kardashian, Jennifer Aniston e Jennifer Lopez.

A famosa designer não é somente conhecida por seus designs, mas também pela aparência que preserva apesar dos anos. Tanto que alguns se perguntam qual é o seu segredo para a ‘eterna juventude’, pois aos seus 74 anos mantém uma pele e figura impressionantes, conseguindo roubar as olhares dos eventos aos quais comparece.

Vera Wang Instagram: @verawang (Instagram: @verawang)

Vera Wang, sem ser nada egoísta, disse que seu segredo se baseia apenas em três coisas, “trabalhar muito, beber vodka e dormir”. Em diversas ocasiões, a designer de raízes chinesas, declarou-se uma verdadeira fã deste drink entre as 5 e às 7 da noite.

Vera Wang - A dor de cabeça de Carolina Herrera?

Outra referência da moda e ícone latino é Carolina Herrera, que construiu um império graças ao seu talento no design, com peças românticas que realçam a figura das mulheres e estampados ultrafemininos que tornam cada uma de suas peças um verdadeiro sonho.

A própria venezuelana mostrou sua preocupação em manter a elegância das mulheres e exaltar seu valor através do que elas vestem, empoderando-as através de seus estilos chiques e seus famosos conselhos de moda que se tornaram polêmicos por suas regras tão radicais.

Vera Wang Instagram: @verawang (Instagram: @verawang)

Carolina Herrera é radical ao comentar o que vai melhor para as mulheres, mas para Vera Wang parece não importar muito o que a venezuelana possa dizer. Com looks de aparência jovem, shorts, peças recortadas e cabelos longos, ela põe em dúvida as famosas regras da mulher de 84 anos.

Os looks da Vera Wang que desafiam as leis de Carolina Herrera

Com looks para grandes plataformas, ela desafia os sapatos de ponta fina recomendados fervorosamente por Carolina Herrera, além disso, as minissaias tornaram-se um item constante no guarda-roupa de Vera Wang.

Tênis também são seus favoritos, que, ao contrário de Carolina Herrera, mostram que eles não são menos elegantes nem parecem vulgares em mulheres depois dos 40 anos; o preto também se tornou constante e até mesmo os jeans, algo que provavelmente faria a venezuelana ficar irritada.

Vera Wang Instagram: @verawang (Instagram: @verawang)

Vera Wang é caracterizada por looks de aparência jovem, não tem medo de quebrar as regras para anunciar ao mundo o seu próprio estilo, apostando em transparências, amplos decotes e tendo o preto como um dos seus favoritos, misturando peças brilhantes e a cor branca.