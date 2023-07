Assim é como Leão, Virgem, Libra e Escorpião enfrentam o futuro até o domingo (9), segundo o tarot

Curioso para saber o que pode acontecer no futuro próximo tendo como base as revelações das cartas do tarot para o seu signo? Então, veja a seguir a mensagem para Leão, Virgem, Libra e Escorpião até o domingo (9).

Leão

Depois de tanto esforço, finalmente Leão deve receber um retorno do universo de todo seu empenho nos últimos tempos. Isso pode se refletir tanto com uma vantagem financeira como também na autoestima que deve ficar em alta.

Fique tranquilo, pois enquanto não se converter em uma postura egocêntrica, não há nada de errado em celebrar suas vitórias.

Virgem

Virgem, as cartas do tarot te deixam um importante conselho para ser aplicado nos próximos dias, mas que também servem para qualquer momento: não se desespere quando as coisas não saírem como planejado, pois isso pode ser uma ótima oportunidade para aprender e até mesmo investir em novos caminhos.

Um desafio grande se aproxima de sua vida e é hora de enfrentá-lo com toda força.

Libra

O amor estará em alta nos próximos dias, Libra, e o tarot te alerta que este é o momento ideal para que se abra e dê a oportunidade de conhecer pessoas novas.

Escorpião

Se você tinha ainda alguma dúvida, Escorpião, as cartas revelam que os próximos dias são ideais para apostar em suas ideias, pois o universo e os astros estão ao seu lado para fazer que tudo dê certo.

Além disso, sua mente também precisa de um pouco de descanso, então não se esqueça de relaxar.

