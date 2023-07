Aqui está a maneira como Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes enfrentam o futuro até o domingo (9), segundo o tarot

Curioso para saber o que pode acontecer no futuro próximo tendo como base as revelações das cartas do tarot para o seu signo? Então, veja a seguir a mensagem para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até o domingo (9).

Sagitário

Esta semana você tem sentido o quanto guardar certos sentimentos pode ser algo nocivo e a única forma de poder avançar em sua vida é se abrindo e deixando tais situações irem embora de sua vida.

Aproveite os próximos dias, em especial até o domingo (9), para estar com amigos e familiares.

Capricórnio

Não deixe as coisas do trabalho para a última hora, Capricórnio, caso contrário ao final você não conseguirá dar conta de tantas demandas.

Além disso, as cartas do tarot alertam para que tire um tempo para respirar e cuidar de você.

Aquário

Embora o tarot revele um encerramento de semana bastante tranquilo para a pessoa de Aquário, há um alerta importante para enfrentar os próximos dias: tome cuidado com a inveja e não saia comentando e abrindo sua vida para qualquer pessoa.

Peixes

Você está em uma fase na qual os pensamentos estão confusos, Peixes, e é justamente por tal motivo que as cartas alertam que este não é o melhor momento para tomar decisões, principalmente aquelas que envolvem mudanças de trabalho e carreira. Tome o tempo necessário para refletir sobre aquilo que realmente quer e confie em sua intuição.

Por fim, assim como citado anteriormente, você deve ir com calma quando falamos de amor, isso porque deve aparecer alguém em sua vida que irá te atrair muito.

