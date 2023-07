Veja quais são as revelações desta quarta-feira (5) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, segundo o tarot

Metade da semana chegou e o que acha de conferir quais são as mensagens das cartas do tarot para o dia do seu signo? Então, basta procurá-lo a seguir e ver as revelações que nesta oportunidade são para as pessoas de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Você esperou tanto por isso, Sagitário, e as cartas do tarot alertam que a fase de tomar decisões importantes sobre sua carreira profissional está chegando. Respire fundo e confie em sua intuição.

Com respeito a vida amorosa, talvez não tenha notado, mas seu companheiro precisa de mais atenção e desabafar sobre aquilo que vem guardando.

Capricórnio

Assim como outros signos, Capricórnio pode entrar em um ciclo no qual se depara com certos bloqueios e atrasos em projetos importantes no campo profissional. Mantenha a calma e acredite em suas habilidades, pois mesmo que demore, tudo vai se ajeitar.

Sobre a vida em casal, o tarot te lembra que seu parceiro possivelmente só vai entender que algo não está bem se você se abrir. É hora de compartilhar aqui que sente. Não tenha medo!

Aquário

Hora de estabelecer novas metas no campo profissional, Aquário, e isso porque o reconhecimento por seu esforço que tanto esperava finalmente deve chegar.

Além disso, momentos especiais devem chegar na vida em casal e você deve aproveitá-los ao máximo para criar ainda mais conexão com seu companheiro.

Peixes

Oportunidades podem surgir no campo profissional, Peixes, mas isso não quer dizer que tudo já está garantido. É hora de colocar suas cartas em jogo e mostrar todas as suas habilidades.

Por fim, sobre o amor, é a hora de dar um basta em algumas atitudes de seu companheiro e dizer aquilo que não te agrada.

