Saiba quais são as revelações desta quarta-feira (5) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião, segundo o tarot

Metade da semana chegou e o que acha de conferir quais são as mensagens das cartas do tarot para o dia do seu signo? Então, basta procurá-lo a seguir e ver as revelações que nesta oportunidade são para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Um tempo de maior conexão chega com seu companheiro nos próximos dias e você não deve fazer nada além do que aproveitar esta fase em que o amor estará em alta.

Sobre o campo profissional, você lutou tanto nos últimos tempos e as cartas do tarot alertam que a fase de reconhecimento chega agora. Aproveite para celebrar seus êxitos.

Virgem

É melhor estar preparado, Virgem, pois as oportunidades podem surgir ampliando seus horizontes profissionais nos próximos dias. Mas, não se desespere e tome o tempo necessário para ver se é isso que realmente quer.

Quando falamos sobre a vida amorosa, é importante que mantenha uma conversa direta, sincera e sem rodeios com seu parceiro para assim evitar mal-entendidos.

Libra

Como nem tudo na vida é fácil, a pessoa de Libra entra agora numa fase na qual pode se deparar com alguns conflitos no campo profissional, situações estas que exigirão muita paciência e sabedoria para poder ultrapassá-las.

Com respeito ao amor, assim como indicado para outros signos, as cartas alertam que este é o momento de criar maior conexão com seu parceiro.

Escorpião

O reconhecimento que tanto esperava no campo profissional finalmente deve chegar, mas tome cuidado com a forma como celebra suas vitórias para não permitir que o ego se sobressaia.

Por fim, sobre o amor, embora você goste muito desta pessoa, é hora de estabelecer limites e compartilhar com seu parceiro aquilo que vem lhe incomodando.

