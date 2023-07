Os signos do zodíaco que deixam de amar silenciosamente

Enquanto alguns signos são mais abertos e expressam seus sentimentos sobre o amor ao parceiro com intensidade até mesmo quando a conexão está terminando, outros podem encarar essa mudança silenciosamente.

Confira quais são e como isso acontece:

Virgem

O virginiano pode ter o amor diminuído por detalhes que as outras pessoas nem sempre notam e não é fácil identificar quando ele está a ponto de desistir de uma relação. Quando seus sentimentos começam a mudar, ele pode parecer mais recluso, mas nem sempre revela sua insatisfação ou tristeza. Eles são calculistas para tomar suas decisões e só irão por um passo mais concreto ao estar completamente seguros do que estão fazendo.

Sagitário

O sagitariano pode se retrair ao enfrentar seus sentimentos, adiando até mesmo a maneira de comunicar ao outro que não está mais interessado. Esse signo costuma mudar de opinião com frequência em relação às suas emoções, mas entende bem o que é perder um amor e não deixará que isso aconteça antes da hora certa para ele.

Capricórnio

A responsabilidade e o controle do capricorniano fazem com que ele esteja em constante avaliação dos seus relacionamentos e sentimentos. No entanto, como se dedica a fazer o melhor, ele tomará algumas conclusões silenciosas para deixar um amor partir da sua vida e não teme ser julgado por isso.

Aquário

Nunca é fácil decifrar um aquariano e sua dificuldade em expressar emoções pode tornar a situação ainda mais complicada. Ele tem seu tempo e seu jeito de começar a deixar um amor, mas uma das primeiras características é se afastar ainda mais emocionalmente, se dedicando a um mundo que só pertence a ele sem a outra pessoa.

Confira mais: Horóscopo julho de 2023 com revelações para os signos de Câncer, Leão e Virgem