Numerologia 2023: previsões e o que o futuro reserva para você de acordo com sua data de nascimento

Com uma fórmula muito fácil de resolver, será possível determinar o número de influência no ano corrente, de acordo com a numerologia.

Para encontrar esse valor, você deve somar os números de sua data de nascimento (dia e mês) e o ano atual, como detalhado pelo site Depor.

Portanto, se obtivermos um número maior que 9, simplifique até obter novamente um número de um dígito entre 1 e 9. Preste atenção no seguinte exemplo:

Data de nascimento: 24 de julho

Ano atual: 2008

Dia: 24 (2 + 4) = 6 Mês: Julho = 7 Ano: 2008 = 2 + 8 = 10

Somamos o dia + mês + ano:

6 + 7 + 10 = 23; 2 + 3 = 5

Seu número do ano atual é 5.

Palavras-chave para guiar cada número

Começo e liderança

Emoções, dúvidas e intuição

humor e criatividade

Ordem, limites e estrutura

Comunicação, viagens, sensualidade e liberdade

Harmonia, família e dependência.

Hipersensibilidade, fantasia e espiritualidade

Autoridade, equilíbrio e ambição

Finais, serviço e evolução

Com informações do site Depor