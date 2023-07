Mulheres parecem “cansadas”: Carolina Herrera pede para evitarem essa cor a partir dos 40 anos.

Carolina Herrera está de volta para criar polêmicas desta vez para condenar uma única cor. E sua recomendação é não usar essa cor depois dos 40, porque é pouco elegante e cansativo. A famosa estilista nos dá outra lição de estilo com este conselho.

A famosa venezuelana não é apenas um ícone por seus impressionantes designs, cheios de babados, pregas, estampas florais e grandes volumes que realçam a figura de qualquer mulher que use, além disso, suas linhas de maquiagem e perfumes encantaram o mundo por seus lindos designs, cores e aromas deliciosos.

Carolina Herrera (Theo Wargo/Getty Images) (Theo Wargo/Getty Images)

Uma grande conhecedora do mundo da moda, Carolina Herrera é o símbolo latino no design. Ela desde muito jovem aprendeu com os grandes, sendo guiada por Diana Vreeland e apaixonada pelas peças de Cristóbal Balenciaga.

Carolina Herrera é mais do que uma estilista, é uma referência que, às vezes, causa polêmica por suas opiniões sobre o atual estilo, e que muitas vezes não poupa tendências e influenciadores que considera de pouca classe e elegância. Em alguns casos, chegou a dizer que esses novos ícones não têm seu próprio senso de moda, usando apenas o que é dado a eles.

É assim que a famosa designer compartilhou um pouco de sua experiência com as mulheres que procuram um guia para se manter elegantes ao longo dos anos, indicando que evitem peças como tênis, minissaias, biquínis e até cortes de cabelo, mas Carolina Herrera também convida a recusar uma cor. Qual é?

Carolina Herrera recomenda parar de usar preto a partir dos 40. Por quê?

No mundo da moda, o preto tornou-se uma cor básica de qualquer guarda-roupa, sendo sinônimo de elegância há anos. Roupas desta cor passaram à história, como o vestido da vingança da Lady Di, que posou com um look que desencadeou seu lado mais sensual. Por outro lado, o ‘Little Black Dress’ (”Pretinho Básico”) de Coco Chanel colocou-a no topo.

O preto, uma cor que além de sua elegância, consegue ser um básico confiável para nos vermos sempre bem, além de ser tão fácil de combinar, indica poder, controle, mistério e proteção. Mas Carolina Herrera tem sua própria ideia sobre o preto e por isso recomenda apostar em outra cor.

Anne Hathaway Jon Kopaloff / Getty Images (Jon Kopaloff/Getty Images)

Por que uma mulher não deve usar preto após os 40 anos?

Em diferentes ocasiões, vimos Carolina Herrera combinar peças com cores pretas e brancas, sempre talentosa, a estilista quebrou as suas próprias regras, no entanto, e agora convida as mulheres de 40 anos a esquecer este tom, se o que procuram é se manterem elegantes.

A estilista recomenda esquecer o preto e, acima de tudo, não usar roupas desta cor durante o dia, pois faz as mulheres parecerem ‘cansadas’ e ‘sem vida’, além de afirmar que se as mulheres procuram uma cor ‘segura’, podem continuar se sentindo elegantes com marrons, amarelos, bege ou brancos. Ela também catalogou a cor preta como ‘chata’.