Moda: 5 estilos de calça para substituir o seu jeans skinny neste inverno

Jeans skinny são ótimos e atemporais, mas com a chegada do inverno, é mais comum do que o normal repetir a combinação padrão de look suéter + calça jeans + bota + casaco. Não que haja algo de errado com esse visual em si, mas há algo libertador em sair dos looks comuns e entrar em novas tendências de inverno, especificamente quando falamos de calças.

Por isso, selecionamos os melhores looks com algumas das tendências de calças mais quentes do inverno, pois estamos convencidos de que seu guarda-roupa se beneficiará muito com eles.

5 estilos de calça para substituir o seu jeans skinny neste inverno

Calça risca de giz

As calças risca de giz são uma grande tendência há anos. E estouraram novamente na primavera/verão 2020, então, se você comprar essa tendência de calça agora, poderá usá-la nas próximas estações, sem dúvida alguma. Adicione cor em uma blusa de linha e complete com um sapato fino ou bota.

Meia-calça e visual ‘sem calças’

Surpreendentemente, as celebridades gostaram muito do movimento “sem calças” na temporada de inverno. Kendall Jenner e Hailey Bieber foram as pioneiras e acabaram inspirando muita gente nessa tendência. Ela combina tanto com mocassins ou botas de cano alto e podem ser completadas com jaquetas oversized para ficar ainda mais estilosa.

Calças de lã estilo houndstooth

Calças de lã houndstooth serão sua graça salvadora em todos os dias em que você não quiser usar jeans. Você pode estilizá-la tanto com uma peça na parte de cima combinando ou algo no mesmo tom, mas estará na moda do mesmo jeito.

Calças cargo

As calças cargo são boas demais para não serem usadas mesmo nos dias frios. Essa tendência uma que se desenvolveu bastante ao longo dos anos, e as calças cargo não são mais volumosas e cobertas por estampas camufladas. Em vez disso, elas devem ser elevadas por meio de um estilo pessoal.

Calças de couro

As calças de couro são a principal tendência entre as calças de inverno e completar o look com um suéter duplo por cima é exatamente o visual que precisávamos para terminar estas dicas.

