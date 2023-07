Estas são as melhores imagens de papel de parede para iPhone com imagens do Telescópio James Webb

As estrelas Wolf-Rayet são conhecidas por serem grandes produtoras de poeira cósmica, e o instrumento de infravermelho médio do Telescópio Espacial James Webb da NASA mostra isso com grande efeito Crédito: JWST/NASA/ESA

O telescópio espacial James Webb da NASA tem causado agitação com suas impressionantes imagens capturadas no espaço durante o último ano. No entanto, para aqueles que desejam levar essas incríveis imagens para seus telefones, pode ser um desafio encontrar papéis de parede que se ajustem perfeitamente.

Felizmente, de acordo com BGR, um usuário do Reddit chamado u/CalDogga1 resolveu esse problema convertendo algumas das imagens mais icônicas do James Webb em papéis de parede otimizados para o iPhone. Estas imagens incluem uma impressionante captura de Júpiter e algumas das primeiras imagens capturadas pelo telescópio espacial.

Como acessar os papéis de parede?

Se você estiver interessado em personalizar a tela do seu iPhone com essas incríveis imagens, você pode encontrar os papéis de parede do James Webb no subreddit r/iphonewallpapers. Embora a seleção atual seja limitada, é um excelente ponto de partida para aqueles que desejam exibir as imagens do telescópio espacial em seus dispositivos móveis.

É importante destacar que os papéis de parede para iPhone apresentados aqui foram cuidadosamente otimizados para capturar os detalhes das imagens originais capturadas por Webb e adaptá-los à resolução de plano de fundo do seu smartphone.

Conseguir isso requer alguma habilidade na edição de fotos, mas graças ao trabalho deste usuário do Reddit, agora você pode desfrutar destas imagens de alta qualidade sem complicações. Mergulhe no espaço a partir de seu celular.

Não perca a oportunidade de trazer a beleza do espaço para o seu telefone. Baixe esses papéis de parede do James Webb e se deixe surpreender pela maravilha do universo cada vez que você desbloquear o seu iPhone.