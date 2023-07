Elon Musk x Mark Zuckerberg: a luta do século já tem videogame e contaremos para você como jogar com um único clique

Mark Zuckerberg e Elon Musk Dois dos gigantes tecnológicos do mundo da atualidade podem se enfrentar no ringue

É a luta do século e nem sequer sabemos se realmente vai acontecer. Mas o seu impacto já alcança tal magnitude que o combate entre os empresários Mark Zuckerberg, do Facebook, e Elon Musk, da Starlink, já tem até um videogame. É fácil de jogar e aqui vamos explicar como se faz, além de compartilhar o link para acessá-lo.

Ele se chama Zuck vs Musk. É desenvolvido por uma empresa especialista em videogame: a Blue Wizard, estúdio que projetou, entre outros títulos, o Bejeweled e um dos criadores de Plants vs Zombies, Jason Kapalka.

Não foi tão difícil criar este jogo para seus criadores, já que a luta entre o CEO do Twitter e o dono do Meta é baseada em um título de luta do Blue Wizard, chamado WrestleBros. Nesta versão, apenas dois personagens são elegíveis, adivinhe quem? Isso, Mark Zuckerberg e Elon Musk.

Zuck vs Musk

Jogar é muito simples. Você deve escolher uma das duas opções (duas pessoas podem jogar no mesmo PC) e começar a batalha. Acesse este link e siga as instruções.

O combate entre Elon e Mark vai mesmo acontecer?

Ninguém sabe se a luta entre os dois realmente acontecerá ou se não passa de mais uma jogada de marketing dos dois megaempresários. Tudo começou com uma simples brincadeira e acabou ganhado tal magnitude que internautas do mundo inteiro estão comentando o possível confronto.

A mãe de Elon Musk não quer que haja essa luta com Mark Zuckerberg; ela sugere que eles façam um concurso de piadas. Segundo fontes, o governo italiano ofereceu nada menos do que o Coliseu de Roma para a luta.

Enquanto confirma (ou descarta), Elon Musk revelou que já começou a treinar e mostrou ter bastante garra nos treinos.