Testes perceptivos são atividades bem interessantes, quando se está a fim de descobrir o quão longe suas habilidades de busca podem chegar. Além de praticar técnicas e aprimorá-las, é possível se divertir com um prático e rápido exercício.

Um teste perceptivo, extraído do Daily Star, diz que pessoas com um “alto QI” são capazes de encontrar um rosto escondido em certa imagem em apenas nove segundos. Independentemente do impacto de seu intelecto se aplicar ou não ao desafio, é interessante abraçá-lo neste artigo. Está pronto?

Na imagem abaixo, você está prestes a se deparar com o rosto de uma mulher bem escondida. Seu desafio será encontrar o elemento em apenas nove segundos. Dentre as figuras expostas, é possível ver um homem na floresta, rodeado de árvores. No entanto, antes de embarcar no teste perceptivo, ative seu cronômetro e arregace as mangas!

Apenas pessoas de ‘alto QI’ conseguem encontrar o rosto escondido na imagem em apenas 9 segundos (Reprodução/American Puzzle Cards)

Resultado do desafio

Se você foi uma das pessoas que se esforçou para obter sucesso no tempo estipulado, não se culpe por isso. Diversos aderentes ao desafio acabam passando pela mesma situação. Com o homem estampado na figura, a ilusão de ótica acaba ficando ainda mais complicada de se decifrar por completo.

No entanto, se conseguiu encontrar a mulher em um tempo ágil, o portal onde o teste foi depositado aponta uma possibilidade “alto QI” de quem o realizou, embora não seja preciso em detalhes sobre a configuração do nivelamento. De qualquer forma, testes como esses são completamente divertidos.

Abaixo você confere a resposta:

