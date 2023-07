Este alarmante vídeo da NASA mostra como a Terra está se afogando por causa do CO2 Montagem: Metro Equador

Uma das maiores preocupações para os cientistas ao redor do mundo é o aquecimento global e como isso afetará a sociedade. Para isso, um novo vídeo da NASA revelou uma série de animações que mostram o crescimento e a distribuição de nuvens de CO2 ao redor do mundo. Além de ensinar quanto dióxido de carbono é adicionado à atmosfera a cada ano, também mostra quais são as principais fontes e locais geográficos onde essas emissões são produzidas.

Es alarmante la cantidad de CO2 que se agrega a la atmósfera de la tierra.

En esta simulación se muestra a los combustibles fósiles en naranja, la quema de biomasa en rojo, los ecosistemas terrestres en verde y el océano en azul.

Neste vídeo, podemos observar fumaça laranja devido à queima de combustíveis fósseis, enquanto que a fumaça vermelha é atribuída à combustão de biomassa. O dióxido de carbono produzido pelos ecossistemas terrestres através da respiração das plantas é representado por um piscar verde, enquanto que as emissões que escapam dos oceanos aparecem em azul. O ritmo do piscar depende se é de dia ou de noite, além da estação do ano.

As imagens são preocupantes, e apesar dos múltiplos esforços de várias organizações para conter a disseminação de CO2 no ambiente, isso parece não parar. As consequências podem ser fatais.

Um novo estudo revela que o aquecimento global poderia gerar tsunamis no Ártico

Um estudo da Universidade de Granada e do Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC) apontou que deslizamentos submarinos desencadeados pelo aquecimento global na área das Ilhas Svalbard (Noruega) poderiam gerar tsunamis em várias áreas.

Derretimento do gelo marinho no Oceano Ártico

O estudo indicou que a formação de tsunamis seria controlada pelo desenvolvimento do deslizamento submarino e seu impacto seria controlado pela topografia do fundo do mar e da costa. Frente a esses resultados, os autores expressaram que ainda existe a necessidade de se continuar investigando a instabilidade dos margens glaciares em cenários climáticos futuros devido à importante incidência sobre infraestruturas e populações costeiras.