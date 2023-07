Seu iPhone pode ser danificado permanentemente em altas temperaturas; veja como evitar

Imagen: YorkPerry - Composición: Midjourney | Apresentamos uma lista básica de coisas que você não deve fazer se quiser que seu iPhone não se danifique com as altas temperaturas.

Tais instruções são um avisos principalmente para os usuários do Hemisfério Sul que estão no meio do inverno: com próximo verão, que poderá ser intenso, as altas temperaturas podem danificar seu iPhone permanentemente.

No extremo norte do continente americano, estão passando por um verão verdadeiramente intenso, onde em áreas que tradicionalmente eram amenas e relativamente quentes estão experimentando temperaturas próximas aos 40º C.

Devido a esta situação, muitos usuários tiveram que descobrir, de forma menos amigável possível, que estes níveis de calor são um sério perigo para nossos dispositivos inteligentes, especialmente se estiverem expostos diretamente à luz do sol.

Então decidimos criar esta pequena guia com algumas dicas e recomendações sobre o que não deve ser feito para garantir que nosso telefone sobreviva aos climas extremos da era moderna.

Confira:

Não deixe seu iPhone em ambientes com temperaturas extremas (acima de 35°C). Não deixe seu iPhone em ambientes úmidos, como banheiras, saunas ou piscinas. Não deixe seu iPhone exposto diretamente à luz solar por longos períodos de tempo. Não coloque seu iPhone em superfícies quentes, como o painel do carro, por exemplo. Não use seu iPhone enquanto carrega. Não deixe seu iPhone carregar por muito tempo.

Talvez muitos não o levem em consideração, mas a Apple tem uma seção específica em seu site de suporte técnico para falar sobre as condições ideais de temperatura para o uso correto de um iPhone.

Estes diretrizes se aplicam a praticamente qualquer smartphone, a menos que seja um aparelho Android projetado especificamente para condições extremas.

Assim, o site indica que o telefone deve ser usado apenas “em ambientes que a temperatura esteja entre 0ºC e 35ºC”, pois o uso fora desta faixa de temperatura pode fazer com que o dispositivo altere seu comportamento para regular a sua temperatura. Aplicando algumas ações preventivas como:

Apple projeta uma nova carcaça (gabinete) ultra resistente para iPhone que elimina a necessidade de usar capas (Noelia Murillo/APPLE)

Reduzir os tempos de carregamento ou parar completamente

Diminuir a intensidade do sinal configurando a antena de telecomunicações para a sua potência mais baixa.

Diminuir o brilho da tela ao máximo.

Restringir o funcionamento de aplicativos com alta carga de processamento gráfico.

Desativar o flash da câmera temporariamente.

Leia mais:

Isto pode ser incômodo, mas deve ser considerado como um sinal de alerta, pois significa que o Smartphone está em uma fase de calor extremo interno em seus componentes. Isso pode acabar permanentemente com a duração da bateria e danificar o aparelho.

Felizmente, existem algumas dicas úteis que devemos seguir imediatamente se o nosso dispositivo ativar alguma das funções preventivas listadas acima. A Apple oferece alguns conselhos para ajudar a manter o seu iPhone fresco em altas temperaturas:

Não deixe o seu iPhone ou iPad no carro em um dia quente.

Não deixe o seu iPhone ou iPad sob a luz solar direta por um período prolongado de tempo.

Não use funções como o GPS, Appler CarPlay, jogos de vídeo ou aplicativos de streaming.

Não use capas ou caixas enquanto o iPhone estiver sobreaquecido.

Seguindo estes conselhos, poderemos salvar nosso dispositivo e prolongar sua vida útil.