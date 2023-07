Numerologia 2023: Conheça suas cores da sorte e de azar com base na sua data de nascimento

As cores sempre foram um aspecto muito eficaz da nossa vida. São usadas não apenas para mudanças de humor, mas também como terapia de tratamento.

Muitas pessoas estão ansiosas para saber qual cor combina com elas e qual não, como detalhado pelo site India.com

Conheça suas cores da sorte e de azar com base na sua data de nascimento

Número 1: Pessoas nascidas nos dias 1, 10, 19 e 28 de qualquer mês são de base 1. Laranja Amarelo e dourado são as cores ideais para essas pessoas. Como a base 1 é regida pelo planeta Sol, os tons de laranja e amarelo são cores da sorte. Essas cores atribuem sucesso e energia para as pessoas nascidas nessas datas. No entanto, as pessoas número um devem evitar cores como preto e marrom, pois essas cores não são frutíferas para elas.

Número 2 : As pessoas nascidas nos dias 2, 11, 20 e 29 de qualquer mês são o número base 2. A cor verde é a cor mais adequada para a base de duas pessoas. Eles também podem experimentar tons de verde, do claro ao escuro. O amarelo e o prata também são cores compatíveis para o número dois. Vermelho e preto dão azar para o número 2, então devem evitar essas cores.

Número 3: As pessoas nascidas nos dias 3, 12, 21 e 30 de qualquer mês são de base número 3. Essas pessoas estão sob o planeta Júpiter. O número 3 é a numerologia da comunicação, portanto as cores mais ideais são amarelo, laranja ou rosa. Tons de vermelho também são bons para pessoas de base três. Sevem evitar cores como preto, azul escuro ou verde escuro, pois não terão um impacto positivo sobre elas.

Número 4: As pessoas nascidas nos dias 4, 13, 22 e 31 de qualquer mês são o número base 4. Estão sob o planeta Rahu e a cor da sorte para elas é o azul. Qualquer tom de azul do claro ao escuro é ideal. Além do azul, todas as outras cores são neutras para eles, mas devem evitar a cor preta.

Número 5: As pessoas nascidas nos dias 5, 14 e 23 de qualquer mês têm a base número 5. São regidas pelo planeta Mercúrio. A cor cinza é uma sorte para eles, pois trará o sucesso final. Além disso, eles também podem usar tons claros de cor. Mas devemos ficar longe de preto ou verde escuro.

Número 6: Os nascidos nos dias 6, 15 e 24 de qualquer mês são o número base 6. Essas pessoas estão sob o planeta Vênus. Esta numerologia artística tem o verde escuro e o azul escuro como cores ideais. Diferentes tons de azul e vermelho também são uma sorte para eles. As pessoas do número 6 devem abster-se estritamente de cores brancas, amarelas e rosas.

Número 7: As pessoas nascidas nos dias 7, 16 e 25 de qualquer mês estão sob o número base 7. Essas pessoas estão sob o planeta Ketu. Para eles, verde claro, amarelo claro e azul claro dão muita sorte. Essas cores trazem sucesso e prosperidade para eles. Devem evitar cores escuras, especialmente preto e vermelho.

Número 8 : As pessoas nascidas nos dias 8, 17 e 26 de qualquer mês têm a base número 8 e são regidas pelo planeta Saturno. Esta numerologia tem como cor ideal o amarelo que lhes dá confiança e sucesso em todas as fases da vida. Mesmo verde escuro e azul escuro dão bons resultados para o número 8. Essas pessoas são atraídas pela cor preta, mas devem abster-se de usar essa cor e também a cor vermelha que traz fracasso e problemas na vida para elas.

Número 9: As pessoas nascidas nos dias 9, 18 e 27 de qualquer mês estão sob o número de base 9. O planeta Marte rege o número 9. O vermelho é a cor da sorte para essas pessoas, usando sempre que possível. Devem evitar formas de cores claras e inclusive o branco.

India.com