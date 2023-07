Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 2 a 7 de julho de 2023

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar julho de 2023! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 2 a 7 de julho de 2023:

Áries

Você terá boa sorte ao longo desta semana. Você será o líder indiscutível de quase tudo o que fizer em sua vida e terá muitas conquistas financeiras e novos projetos de trabalho que o impulsionarão como pessoa.

Lembre-se de que os nascidos sob o signo de Áries são muito impulsivos e às vezes não controlam a paixão de sua força, principalmente em questões de amor.

Seu signo se caracteriza por ser idealista, orgulhoso, apaixonado, líder nato e simplesmente carismático, mas deve ter cuidado com a arrogância.

Suas virtudes o levarão ao sucesso constante, mas também despertarão muita inveja e ódio sem motivo. Proteja-se e tenha cuidado esta semana com o que você pensa, pois pode se realizar.

Touro

Você viverá dias de inquietação e desespero para se antecipar a todas as situações que o cercam ou se prevenir. Possibilidade de mudança.

Nesta semana, você buscará o sucesso em todos os sentidos, principalmente na sua profissão e negócios. Estude tudo com atenção e cresça.

No amor, você terá a oportunidade de fechar círculos com ex-parceiros ou pessoas do passado e assim poder avançar em sua vida amorosa.

Não fique mais mal de amor e paixão, e evite desentendimentos. Deixe fluir e aceite. Serão alguns dias de crescimento econômico.

Gêmeos

Esta semana você se caracterizará por ser muito compreensivo com os outros e falará muito sobre como ajudar.

Haverá mudanças no trabalho e novos projetos que farão você crescer profissionalmente, mas lembre-se que você deve cuidar muito da sua atitude para com os outros.

Haverá oportunidades no exterior e você será convidado a morar em outra parte. Não se esqueça que seu signo sempre fica entediado com muita facilidade no amor, mas não é hora de investir só naquilo que é passageiro e proibido, tente encontrar um parceiro de verdade.

Câncer

Dias muito amorosos durante esta semana. Você desejará amar e ser amado e de se sentir protegido ao lado de alguém.

Você sempre tem um lado criativo altamente desenvolvido e terá a oportunidade de trabalhar em algo que conhecerá pessoas muito importantes em sua vida para crescer profissionalmente.

Cuide de problemas de saúde, principalmente no intestino; Faça uma dieta mais saudável e faça exercícios. Não se apegue mais com aquele amor do passado, ele não volta mais.

Procure cuidar das amizades porque quando o amor chega você esquece de tudo.

Leão

Você viverá uma semana tomando decisões fortes que farão você mudar sua vida para melhor e será a sua vez de se afastar de tudo de negativo que o cerca.

Você finalmente se despedirá da solidão, mas não é bom voltar aos amores do passado, é melhor procurar novas pessoas.

Em questão de trabalho, você deve tomar cuidado com as traições dos colegas, lembre-se que seu signo confia com facilidade e sempre abusam da sua boa vontade.

Você vai procurar cuidar muito bem do seu físico e mental. Você deve aprender esta semana a ouvir e entender aqueles que estão ao seu lado. Você irá a muitas festas e compromissos. Você fará uma viagem por motivos de trabalho.

Virgem

Você vai ter muito trabalho de última hora essa semana e precisa se concentrar mais em tudo que vai fazer para não ter dificuldades depois. Cuide dos problemas hormonais e do sistema nervoso, já que é o ponto fraco do seu signo.

Os dias virão cheios em sua vida amorosa e sem nenhum problema com seu parceiro; um novo e apaixonado amor chegará aos solteiros.

Você vai pensar muito em um ex, lembre-se que isso só tira energia de você, então tente deixar essas lembranças irem embora. Tente se concentrar em sua vida atual. Mantenha todos os seus documentos importantes em ordem.

Libra

Você vai se dedicar a resolver questões de trabalho. Lembre-se que precisa ter todos os seus documentos pessoais em ordem e não deixá-los para depois.

A justiça sempre estará do seu lado. Você faz uma cirurgia e tudo sai bem. Você pede um aumento de salário ou uma mudança e tem bons resultados, apenas guarde seus assuntos pessoais para si mesmo, para não se encher de inveja e desejos ruins dos outros.

Seus amigos fazem convites. Uma viagem. Melhora dos relacionamentos. As energias positivas estarão muito fortes.

Escorpião

Semana com muitas preocupações com sua vida pessoal. Hora de tomar decisões que não são adequadas para sua vida amorosa, por isso você deve aprender a focar no que deseja para o seu futuro.

Você recebe uma oferta de emprego que não esperava, aceite porque será o melhor para você e a prosperidade econômica chegará.

Cuidado com os acidentes e tente dirigir com mais cuidado. Convite ou viagem que será positiva e trará muita diversão em sua vida.

Você deve aprender a perdoar e abrir mão do que não é mais para você. Procure sempre cuidar de seus relacionamentos afetivos e não se arrepender de deixar alguém bom ir embora ou uma oportunidade passar.

Sagitário

Você já precisa estabelecer um relacionamento estável e começar um lar, você merece se sentir feliz e realizado em tudo que fizer.

Você terá uma semana de muito trabalho e problemas pessoais podem surgir. Procure ficar atento a todas as situações e evite cair em brigas sem motivo.

Seu signo é fogo e isso o torna impulsivo e controlador, você acha que está sempre certo, por isso analise tudo o que vai dizer e fazer com cuidado. Você recebe dinheiro que não esperava.

Não se limite e tente sair sempre que puder, isso vai te ajudar a crescer como pessoa. No amor você terá que decidir com quem ficar, então tente deixar claro seus sentimentos.

Capricórnio

Semana para avançar na carreira profissional, mas procure se concentrar mais e não deixe sua mente divagar.

Um presente surpresa de um novo amor, serão dias de muitas surpresas agradáveis. Você ganha um bônus ou dinheiro extra. Você tem que ser cauteloso com tudo que você assina.

Um amor do passado sente sua falta e quer voltar, procure conversar em paz e feche logo esse círculo. Você sempre terá sucesso em tudo o que fizer, apenas tente ser mais discreto porque, a partir deste momento, seu signo passará por uma renovação total para ser melhor.

Aquário

O dinheiro extra chegará. Semana de muito trabalho e isso fará com que você tenha uma semana de muitas tensões, fique tranquilo e só dê sua opinião quando solicitado para que não entre em problemas que não são seus.

Você está no seu tempo para crescer e avançar em seus próprios projetos e negócios. Os solteiros encontram alguém que quer algo sério.

Cuide das dores nas costas e no pescoço, continue com o exercício que o ajudará a se sentir melhor. Você tem que ver com olhos de sinceridade as pessoas que se aproximam de você em questão de amor para serem felizes.

Peixes

Semana com muita energia positiva para crescer profissionalmente e financeiramente, você terá mais oportunidades de trabalho, lembre-se que esse mês será muito bom para você, então tente se mentalizar para que todas as energias positivas fluam ao seu redor.

Cuidado com os problemas de raiva, às vezes você diz palavras que machucam, você tem que se medir e ser prudente.

Uma viagem e compra passagens podem ser feitas. Um amor sincero baterá em sua porta. Você é intuitivo e sempre terá revelações, nunca duvide de suas mensagens divinas. O dinheiro extra chega até você.

Confira mais: Horóscopo julho de 2023 com revelações para os signos de Câncer, Leão e Virgem