ChatGPT foi hackeado e as conversas de milhares de usuários estariam à venda na Dark Web

Parece que ChatGPT não é a plataforma mais segura do planeta, milhares de contas dessa plataforma de Inteligência Artificial (IA) teriam sido hackeadas para serem vendidas na Dark Web e tudo isso vindo do ponto mais fraco de seu sistema: os próprios usuários.

O chatbot da OpenAI se posicionou como a IA mais popular do planeta e, até o momento, todas as outras plataformas lançadas, como o Google Bard, continuam na luta para conquistar sua quota de usuários. Ao mesmo tempo, muitos temem pelo futuro de seus empregos.

No entanto, tal nível de popularidade com o ChatGPT não poderia ser perfeita e livre de incidentes. É isso que descobrimos agora que começa a circular a notícia de que muitas contas de usuários ativos desta plataforma estão à venda nos cantos mais obscuros da internet.

Uma situação que mostra a importância de não baixar software que não se tem certeza de sua confiabilidade.

E, ao escolher senhas individuais para cada conta que criamos, isso representa um risco para todas as plataformas onde temos acesso com a mesma senha.

Como as contas de ChatGPT que são vendidas na Dark Web foram hackeadas?

Uma pesquisa da empresa de segurança cibernética sediada em Cingapura, Group-IB, afirma que há mais de 100 mil contas do ChatGPT disponíveis para venda em sites de mercado da Dark Web.

Cada uma dessas contas teria sido hackeada usando diferentes programas malware que roubaram informações de usuários particulares. Portanto, em sentido estrito, a plataforma OpenAI não teria sido atacada de forma direta.

Imagen: Group- IB | Hackeamento a contas de ChatGPT

De acordo com o relatório, quarenta por cento dessas contas filtradas pertencem a usuários da região da Ásia-Pacífico. Onde a Índia ocuparia o primeiro lugar da lista com mais de 12.500 contas do ChatGPT roubadas.

O Brasil estaria em terceiro lugar no maior número de contas roubadas, com 6.531 contas comprometidas.

Enquanto os Estados Unidos ficaria em sexto lugar com 3.000 logins não autorizados resultantes do roubo de credenciais de acesso às contas.

América Latina também teria sido vítima deste roubo de credenciais com mais de 12.314 contas roubadas com inícios de sessão comprovadamente não autorizados.

E a maior parte dos danos para esta região estaria concentrada no Brasil.