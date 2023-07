Carolina Herrera sempre impôs modas: ela é pioneira em usar ternos de cetim

Não se pode deixar de repetir o quanto glamourosa e icônica é Carolina Herrera. O conhecimento que ela tem da moda é inegável, e não apenas por sua marca de luxo, mas também por seu poder de inspiração. Ela criou combinações memoráveis, destacando a elegância, a atemporalidade e a versatilidade.

Ao rever os seus looks mais memoráveis de décadas ou anos anteriores, Carolina Herrera tem uma série de composições que se originaram com a ajuda da camisa branca. Sendo esta seu amuleto estilístico, com o qual tem reafirmado o seu posicionamento contra as tendências.

“Parece que as pessoas querem se vestir uniformemente. Todas com a mesma bolsa ou com o mesmo sapato”, comentou na época.

No entanto, não é a camisa branca que se destaca hoje, mas um terno de cetim que ela usou nos anos 2000, como se fosse uma visão de luxo silencioso (elegância discreta).

Carolina Herrera usando cetim

Carolina Herrera compareceu à cerimônia dos Prêmios CFDA Fashion Awards em 2000, com um terno que define as tendências Primavera-Verão 2023. Estava confeccionado em cetim e adornado com um cinto combinando, que estilizou habilmente a silhueta. Para continuar com essa linha glamourosa, ela combinou sapatos de ponta fina com apliques metalizados.

Como se posicionou o cetim em 2023?

O cetim tem sido projetado como um dos tecidos da temporada atual. É conhecido por vestidos de renda, também apareceu em calças e saias midi. Este tecido brilhante se ergue como o luxuoso complemento do street style. Mas se analisarmos um pouco o passado, vemos que há muito tempo ele vem sendo usado.

Carolina Herrera não apenas tem exibido este tecido em seus desfiles, mas também no seu dia a dia e este conjunto é a prova disso. Para complementá-lo, ela anexou uma peça em gabardine também em cetim, mas em um contraste de cor, o dourado. Sua proposta nos fez investigar as passarelas do momento, para estudar como essa tendência foi modificada.

Os trajes de cetim são tendência em 2023

Algumas das marcas mais reconhecidas usaram como inspiração o icônico traje de cetim da estilista venezuelana, para criar uma coleção para a Primavera-Verão 2023.

Entre essas marcas está Fendi, que exibiu na sua passarela Primavera-Verão 2023 um terno ousado. Os calções bufantes foram estilizados com um blazer ajustado que destaca a cintura. Os detalhes em contraste deram-lhe aquele aspecto moderno tão desejado no presente.

Traje em cetim da Fendi, Primavera-Verão 2023

Da mesma forma, Ports 1961 lembrou o terno que Carolina Herrera usou em 2000. Blazer oversize embrulhado em um tom de pérola branca e calças camponesas. No início do século, a estilista optou por combinar saltos, enquanto a grife de luxo sugere que no verão de 2023 seja usado com sandálias de plataforma.