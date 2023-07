As cartas do tarot e revelações de 3 a 9 de julho de 2023 para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes Foto ilustrativa - Unsplash - Viva Luna Studios

Semana nova em andamento e para iniciá-la da melhor maneira, somente conferindo quais são as previsões das cartas do tarot. Pensando nisso, trouxemos as mensagens para as pessoas dos signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, no período de 3 a 9 de julho de 2023.

Sagitário - Oito de Copas

A semana de Sagitário se inicia bastante positiva quando falamos sobre o campo profissional, no qual oportunidades devem aparecer e a única coisa que precisará fazer é saber aproveitá-las.

Por fim, assim como aconselhado para outros signos, estes serão dias em que você deverá exercitar mais a empatia.

Capricórnio - O Diabo

O campo profissional precisará de seu foco total nos próximos dias, Capricórnio, principalmente porque se não intervir agora, no futuro, pode se deparar com um problema ainda maior.

Além disso, as cartas lembram o quão inteligente é e sabe como detectar que alguém está tentando te enganar. Tome muito cuidado nesta semana.

Aquário - Sete de Paus

A carta da pessoa de Aquário reforça a necessidade de paciência nos próximos dias e isso porque com calma tudo se resolverá. Além disso, a prosperidade financeira deve se aproximar de sua vida, o que não necessariamente quer dizer que pode sair gastando sem pensar.

Por fim, lembre-se que sua família sempre estará do seu lado e disposta a te ajudar em tudo que for possível.

Peixes - Rei de Paus

As oportunidades se aproximam de sua vida, Peixes, mas você deve ter cuidado porque o seu humor, ou melhor, a falta dele pode acabar te prejudicando. Receba com gratidão aquilo que o universo lhe traz nestes dias.

Por sua vez, fique atento aos sinais, pois seu companheiro precisará de mais atenção e apoio nesta semana.

