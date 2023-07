As cartas do tarot e revelações de 3 a 9 de julho de 2023 para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Semana nova em andamento e para iniciá-la da melhor maneira, somente conferindo quais são as previsões das cartas do tarot. Pensando nisso, trouxemos as mensagens para as pessoas dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, no período de 3 a 9 de julho de 2023.

Leão - Rei de Copas

Muita atenção nos próximos dias, Leão, principalmente em que você confia, porque a traição pode estar mais perto do que imagina. Além disso, o tarot alerta que este não é o momento ideal para fechar negócios.

Quando falamos sobre o campo amoroso, saiba que esta é a hora de aproveitar a vida e se entregar para esta pessoa especial.

Virgem - O Louco

Semana em que a intuição estará em alta na vida da pessoa de Virgem e embora alguns conflitos possam se apresentar na vida profissional, com sabedoria e calma poderá ultrapassá-los.

Por sua vez, o tarot alerta que é o momento de deixar o passado de vez para trás, caso contrário seguirá no mesmo erro, mas com pessoas diferentes.

+ Você pode se interessar por:

Libra - O Imperador

Embora toda a sua movimentação no campo profissional possa gerar certos conflitos ou até mesmo inveja em algumas pessoas nos próximos dias, o tarot alerta que está no caminho certo, então se mantenha firme que tudo se encaminhará.

Por fim, aproveite seu lado empático para auxiliar as pessoas que precisam de um gesto de bondade e ajuda nestes dias.

Escorpião - Rainha de Paus

Retroceder não é uma alternativa em sua vida, Escorpião. Portanto, mesmo que a jornada pareça um pouco mais complexa, siga em frente que tudo se encaixará e analise bem cada passo que vai dar.

Sobre a vida amorosa, as cartas do tarot te alertam para que não se esqueça de que seu companheiro também precisa de atenção.

+ Siga lendo mais conteúdos de nosso portal: