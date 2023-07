As cartas do tarot e revelações de 3 a 9 de julho de 2023 para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer Foto ilustrativa - Unsplash - petr sidorov

Semana nova em andamento e para iniciá-la da melhor maneira, somente conferindo quais são as previsões das cartas do tarot. Pensando nisso, trouxemos as mensagens para as pessoas dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, no período de 3 a 9 de julho de 2023.

Áries - 10 de Paus

O mês começa de maneira intensa no campo profissional da pessoa de Áries e isso porque há muito que produzir e grandes resultados esperados por seus superiores. Diante disso, mantenha a calma e busque por estratégias que facilitem sua rotina.

E, enquanto o campo laboral estará carregado, a vida pessoal segue tranquila. As cartas do tarot alertam apenas para que aja de forma sincera e seja mais leal com seu companheiro.

Touro - O Mago

A carta de Touro, por sua vez, simboliza oportunidades que chegam e que podem afetar a vida desta pessoa tanto no campo profissional quanto pessoal. Se você tem projetos no papel, este é o momento ideal para colocá-los em prática, e mesmo que demorem um pouco, persista.

Por fim, o tarot alerta que embora você possa ser a que mais aporte em sua casa, não permita que o ego te domine.

Gêmeos - A Torre

Em linhas gerais, esta não é uma carta positiva, mas demonstra também a necessidade de mudanças em sua vida para que possa de fato avançar.

Por sua vez, o tarot te alerta para a forma como aborda certos temas com uma pessoa próxima, porque ao invés de ajudá-la, você pode acabar machucando-a com suas palavras.

Câncer - Cinco de Copas

Embora alguns empecilhos possam aparecer em seu caminho nos próximos dias, a carta da pessoa de Câncer indica uma fase de transformação que se aproxima. É hora de se dedicar ao máximo para ter êxito em seu futuro e isso porque ninguém fará em seu lugar.

Além disso, o tarot lembra que a falta de comunicação tem afetado seu relacionamento e que é preciso ser mais calma e aberto com seu parceiro, pois caso contrário isso pode acabar com a vida do casal.

