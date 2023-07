WhatsApp está desenvolvendo nova função para transferir históricos de bate-papo entre dispositivos

O WhatsApp anunciou uma emocionante nova função que promete simplificar e acelerar a transferência de históricos de chats e arquivos anexados entre dispositivos que executam o mesmo sistema operacional.

Como explicado pelo The Verge, em vez de depender de backups na nuvem, a inovadora característica baseia-se na tecnologia de código QR para uma transferência local e criptografada de dados.

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, revelou esta nova funcionalidade que permitirá aos usuários transferir suas conversas do WhatsApp de forma mais rápida e simples.

WhatsApp

Como funciona?

Tudo o que é necessário é digitalizar um código QR exibido no dispositivo anterior com o novo telefone, e os dados serão compartilhados apenas entre esses dois dispositivos, garantindo uma transferência segura.

Uma das principais vantagens desta nova opção é que evita os limites de armazenamento na nuvem que muitas vezes podem surgir ao realizar backups em serviços como o iCloud ou o Google Drive. Com a transferência local de dados, os usuários não precisarão se preocupar com o espaço de armazenamento e poderão mover seus chats com grandes anexos sem complicações.