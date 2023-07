‘Totalmente elétrico’: Estados Unidos deram luz verde para desenvolver o primeiro táxi voador

O eVTOL, primeiro táxi voador, já recebeu a luz verde das autoridades dos Estados Unidos para realizar seus primeiros testes. Espera-se que o serviço da empresa Joby Aviation esteja disponível a partir de 2025.

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) emitiu o certificado que permite à Joby Aviation começar a testar o seu primeiro protótipo de produção. Estes testes serão realizados no próximo ano.

Este avião eVTOL (siglas em inglês para Decolagem e Pouso Vertical Elétrico) tem seis rotores horizontais, para voar a uma velocidade de 321 quilômetros por hora. Ele pode transportar um piloto e quatro passageiros a 160 quilômetros de distância, apenas com energia elétrica.

De acordo com a empresa produtora, é quase silencioso no modo cruzeiro e 100 vezes mais silencioso do que um avião convencional durante a decolagem e o pouso.

A Joby Aviation associou-se à Delta Air Lines para oferecer viagens livres de emissões para e a partir dos aeroportos. Essa será a sua primeira grande tarefa a partir de 2025.

A rota da Joby Aviation de táxi aéreo para a sua produção oficial

Graças a investimentos de várias empresas, incluindo a Toyota (maior acionista externo, com 400 milhões de dólares), o primeiro protótipo foi montado em linha em Marina, Califórnia.

Joby voa aviões convencionais desde 2017, enquanto o eVTOL está ativo em pré-produção desde 2019, voando mais de 30 mil milhas.

O eVTOL, primeiro táxi voador Joby Aviation

“A conquista de hoje é o auge de anos de investimento em nossos processos e tecnologia, e marca um passo importante em nosso caminho para a produção a escala”, explicou JoeBen Bevirt, fundador e diretor executivo da empresa.

"Estou incrivelmente grato ao time do Joby pelo seu compromisso de garantir que ele continue sendo o líder indiscutível neste novo setor", enfatizou Bevirt.

O CEO também agradeceu a Toyota “por compartilhar seu conhecimento e experiência com a gente por muitos anos. Seu apoio foi indispensável para nos ajudar a chegar a este ponto”.