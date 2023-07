Saiba quais são os significados dos cores das bandeiras LGBTIQ+

Bandeiras são poderosos elementos que geram identidade, transmitem sentimentos e representam sonhos e ideais. É por isso que entender o significado de suas cores é tão importante, principalmente nas comunidades LGBTIQ+, pois as cores comunicam e promovem a visibilidade da diversidade de gênero em nossa sociedade.

De acordo com o meio digital ‘La Disidencia’, cada bandeira tem uma paleta de cores com significados únicos. A bandeira do Orgulho LGBTIQ +, criada pelo artista e ativista Gilbert Baker no final da década de 1970, tem sido o símbolo icônico da comunidade por décadas. Suas cores representam: vermelho para a vida, laranja para a cura, amarelo para a luz solar, verde para a natureza, azul para a serenidade e violeta para o espírito.

Orgulho LGBTIQ+ Foto: FreePik

Já a bandeira do orgulho trans, criada por Mónica Helms há mais de 25 anos, tornou-se popular no ano 2000 e tornou-se um símbolo de toda a comunidade trans. Suas cores são: azul, que representa as crianças tradicionalmente associadas a este cor; rosa, que simboliza as meninas tradicionalmente associadas a este cor; e branco, que representa a não identificação com nenhum gênero.

Orgulho Trans Foto: DepositPhotos

A bandeira do orgulho lésbico tem sido usada em todo o mundo desde 2018. Suas cores são: vermelho para a não conformidade de gênero, laranja para a independência, branco para as relações únicas com a feminilidade, rosa para a serenidade e roxo para o amor e o sexo.

Orgulho lésbico Foto: DepositPhoto

A Bandeira Bissexual, criada por Michael Page em 1998, busca se tornar um símbolo forte assim como a Bandeira Arco-Íris. Seus cores representam: rosa para a atração pelo mesmo gênero, roxo para a atração por todos os gêneros e azul para a atração pelo gênero oposto.

Bandeira Bissexual Foto: DepositPhoto

A bandeira da pansexualidade, que representa a comunidade desde 2010, é composta por magenta para a atração pelo espectro feminino, amarelo para todas as identidades fora do binarismo e ciano para a atração pelo espectro masculino.

Bandeira da pansexualidade Foto: DepositPhoto

A bandeira não binária, criada em 2014 por Kye Rowan para representar aqueles que se identificam como ‘gênero fluído’ conta com os seguintes cores: amarelo para a identidade de gênero fora do binarismo, branco para a possibilidade de múltiplos gêneros, roxo para a mistura entre o masculino e o feminino, e preto para a não identificação com nenhum gênero.

Bandeira não binária Foto: DepositPhoto

Descubra as cores que simbolizam a diversidade e a luta pela igualdade em cada uma destas bandeiras. Conheça seu significado e junte-se à celebração da comunidade LGBTIQ+ em toda sua diversidade.