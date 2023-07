Os body splashes mais indicados e que você pode comprar de olhos fechados

Os body splashes, também chamados de sprays corporais, são ótimos para te deixar perfumada com um bom custo-benefício.

Por ter um aroma mais leve, esse tipo de fragrância ainda pode ser utilizada em diversas ocasiões, sem causar desconforto para quem está por perto.

Se você não está familiarizada com esse tipo de perfume, confira a seguir as dicas da youtuber Suzy Moura do canal ‘Perfumando-se’, com os body splashes para comprar de olhos fechados.

Intense Love - Phytoderm

Intense Love é o famoso ‘body splash de farmácia’, pois pode ser encontrado com facilidade e com um ótimo custo-benefício. Seus aromas são inspirados nos sprays importados da marca Victoria Secret, por isso chama a atenção das mulheres.

As notas de topo são Leite e Pimenta Rosa. As notas de coração são Maçã do Amor e Ylang Ylang e as notas de fundo são Almíscar e Sândalo.

Hidra Splash Lichia - Quem Disse, Berenice?

O body splash Lichia também possui um bom custo-benefício e, de acordo com a youtuber Suzy, traz um aroma perfumado que remete à limpeza e à natureza. Ideal para quem gosta de fragrâncias mais ácidas, as famosas ‘azedinhas’.

Encanto Atraente e Deslumbrante - Avon

Esse spray corporal pertence à linha ‘Encanto’, da marca Avon, e um dos mais indicados por Suzy é o aroma de ylang ylang. Seu diferencial está na fórmula, que protege o o corpo dos odores da transpiração.

Encanto Irresistível e Poderosa - Avon

Outra indicação da mesma linha é a versão Irresistível e Poderosa, que traz o aroma de buquê de rosas vermelhas, adocicado e romântico.

