As revelações desta segunda-feira (3) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, segundo o tarot

A primeira semana do mês de julho de 2023 já começou e muita coisa pode acontecer nos próximos dias. E é pensando nisso que hoje trouxemos as revelações das cartas do tarot para as pessoas dos signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Você sabe que tem grande capacidade analítica e de organização, e a segunda-feira (3) exigirá bastante de ambas quando falamos do campo profissional.

Por fim, se sente a necessidade de aprender sobre algo novo, as cartas do tarot alertam que este é o momento ideal.

Capricórnio

Embora a energia prevista para a segunda-feira de Capricórnio seja marcada por certa instabilidade, o tarot revela que é possível que tal indivíduo tenha um golpe de sorte no campo financeiro, o que não significa que pode sair gastando sem pensar.

+ Sua leitura pode ficar ainda mais interessante com:

Aquário

Esteja preparado, Aquário, pois começará a semana com certos incômodos e buscando algo que verdadeiramente te satisfaça. De toda forma, as cartas alertam para que respire fundo e tenha calma, pois tudo chega no tempo certo. Além disso, reflita sobre quais são suas reais prioridades.

Peixes

Assim como outros signos, a pessoa de Peixes pode enfrentar uma verdadeira montanha russa emocional no começo desta nova semana. Tenha calma e reflita bem sobre o que realmente quer para sua vida, além, claro, de não deixar a intuição de lado.

+ Siga lendo mais conteúdos de nosso portal: