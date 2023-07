As revelações desta segunda-feira (3) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião, segundo o tarot

A primeira semana do mês de julho de 2023 já começou e muita coisa pode acontecer nos próximos dias. E é pensando nisso que hoje trouxemos as revelações das cartas do tarot para as pessoas dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Hora de analisar seu relacionamento e ver se é isso que realmente quer, Leão, porque a independência que tanto procura pode exigir que coloque um ponto final nessa relação com seu companheiro.

Por fim, além das mudanças que podem aparecer no campo profissional, as cartas alertam para que tome cuidado ao agir por impulso, pois isso pode trazer grandes consequências.

Virgem

É melhor estar preparado Virgem, principalmente porque as cartas do tarot alertam que o início desta semana será marcado por uma instabilidade emocional, algo que pode te levar a agir sem pensar ou até mesmo a caminhos equivocados. Respire fundo e use de sua intuição para passar por esta segunda-feira.

Libra

Diferente de outros signos, Libra entra agora em uma fase na qual quer apostar e provar coisas novas. Não se preocupe, pois não há nada de errado nisso e saiba que o universo e os astros estão ao seu lado para que as coisas fluam.

Escorpião

Esteja preparado, Escorpião, pois pode receber visitas nesta segunda-feira (3), mas fique tranquilo que não será algo negativo. Presentes também podem rolar.

Por sua vez, como nem tudo é perfeito, é possível que sinta uma carga emocional mais forte neste início de semana quando o tema envolve familiares e relacionamento.

