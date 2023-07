As revelações desta segunda-feira (3) para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, segundo o tarot

A primeira semana do mês de julho de 2023 já começou e muita coisa pode acontecer nos próximos dias. E é pensando nisso que hoje trouxemos as revelações das cartas do tarot para as pessoas dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Esteja preparado, Áries, pois o início desta semana contará com a empatia em alta e com uma energia dedicada a ajudar os demais. Seja a família ou amigos, fique sempre atento, pois nos próximos dias um deles pode precisar de seu auxílio.

Touro

É possível que se sinta um pouco ansioso e impaciente no início desta semana, sem necessariamente saber o motivo, e a única coisa que o tarot te alerta é para que tenha paciência que com o passar do tempo tudo vai se ajeitar.

Por fim, outro destaque da segunda-feira (3) de Touro estará no campo das amizades no qual a sinceridade se mostra evidente, algo que nem todos podem receber de boa forma.

Gêmeos

Os astros conspiram para que seja uma semana positiva e que alcance tudo aquilo que deseja, Gêmeos, mas lembre-se que isso também depende de você e seu esforço.

Em linhas gerais, a segunda-feira (2) será tranquila e com excelente oportunidade para canalizar sua energia.

Câncer

Fique atento ao seu redor, Câncer, pois há um amigo que não está passando por um bom momento e você possivelmente não notou.

Por fim, o tarot indica alerta para o campo financeiro e para que não saia gastando sem pensar.

