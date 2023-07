4 perfumes masculinos RAROS que você precisa conhecer

Utilizar um perfume diferenciado nem sempre é uma tarefa fácil, pois os aromas mais famosos estão sempre sendo utilizados e reconhecidos. Mas se você é o tipo de homem que gosta de se sentir exclusivo, as dicas a seguir podem servir para você.

Segundo o youtuber Luis Jordão, esses 4 perfumes masculinos são raros e com cheiros supremos.

Nightflight - Joop!

Lançado em 1992, este perfume vintage possui muita performance, mesmo sendo uma fragrância refrescante.

As notas de topo são Abacaxi, Lavanda, Limão, Bergamota, Notas Verdes, Junípero ou zimbro e Lima. As notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale, Pau-Rosa, Gerânio, Rosa e Galium Odoratum e as s notas de fundo são Amêndoa, Fava Tonka, Almíscar, Sândalo e Âmbar.

Bvlgari Extreme - Bvlgari

Este perfume foi lançado 1999. Seu aroma é cítrico e fresco, envolto de notas amadeiradas. Seu aroma é considerado um coringa, combinando tanto com ambientes de trabalho ou eventos informais.

Chá, Toranja, Bergamota, Néroli, Petitgrain, Lavanda, Coentro e Gálbano são as notas de topo. Bálsamo de Abeto, Pimenta, Madeira Guaiac, Noz-moscada, Pau-Rosa e Cardamomo são as notas de coração e as notas de fundo são Almíscar, Cedro, Íris, Sândalo e Musgo de Carvalho.

Xeryus Rouge - Givenchy

Outro perfume lançado na década de noventa e que é cobiçado por homens que procuram aromas exclusivos é o Xeryus Rouge. Diferente dos outros citados, é uma fragrância mais quente, sedutora e romântica.

As notas de topo deste perfume são Cáctus, Laranja Chinesa e Estragão. Já as notas de coração são Pimentão, Gerânio Africano e Cedro e para finalizar, as notas de fundo são Sândalo, Cedro e Almíscar Branco.

Black XS - Paco Rabanne

Lançado em 1995, essa é uma fragrância rara e potente, ideal para dias mais frios.

As notas de topo são Limão e Sálvia. As notas de coração são Pralinê, Canela, Bálsamo-de-Tolu e Cardamomo Preto e as notas de fundo são Pau-Rosa, Patchouli e Âmbar Negro.

