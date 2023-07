Vida a 1300 anos-luz da Terra? Esta é uma surpreendente descoberta da NASA com o Telescópio Espacial James Webb

A humanidade tem uma obsessão por saber se há vida em outro planeta. É compreensível depois que entendemos o tamanho praticamente infinito do universo que habitamos. Estarmos sozinhos nesta imensidão é bastante assustador, por isso, a NASA usa instrumentos como o Telescópio Espacial James Webb para compreender o que há nos lugares mais recônditos da do espaço.

É assim que nos radares do telescópio da NASA surge uma informação inédita para a exploração do universo. Uma molécula, em uma região situada a cerca de 1.350 anos-luz de distância da Terra, pode ser um sinal de vida em outro sistema solar que, em distância estelar, não está tão longe como parece.

A NASA explica que o composto encontrado é chamado de catião metilo ou CH3+. Elementos de carbono como este são fundamentais para o desenvolvimento da vida como a conhecemos. “O catião metilo é considerado um componente-chave que ajuda a formar moléculas mais complexas baseadas no carbono”, segundo noticia da CNN.

Os dados do Telescópio Espacial James Webb encontram estas moléculas em um disco protoplanetário chamado d203-506, que orbita uma estrela anã vermelha.

NASA Webb molécula

No estudo sobre este componente, os especialistas e0xplicam que o cátion metilo não reage favoravelmente com o hidrogênio, mas que está presente em uma ampla gama de processos químicos com outras moléculas. Assim, começam a compreender a importância deste elemento em outros processos do universo.

“Esta detecção não só valida a incrível sensibilidade do James Webb, como também confirma a postulada importância central do CH3+ na química interestelar”, disse Marie-Aline Martin-Drumel, coautora do estudo e pesquisadora do Instituto de Ciências Moleculares de Orsay (França) da Universidade de Paris-Saclay.

Olivier Berné, autor principal do estudo e pesquisador científico em Astrofísica do Centro Nacional de Pesquisa Científica Francês de Toulouse, disse que isso demonstra claramente que a radiação ultravioleta pode mudar completamente a química de um disco protoplanetário. “Na verdade, pode desempenhar um papel fundamental nas primeiras etapas químicas da origem da vida”, afirmou.